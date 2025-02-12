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وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية"
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية"
سبوتنيك عربي
شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T07:18+0000
2025-02-12T07:18+0000
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وخلال التدريب الذى استمر لأيام عدة، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، أكد وزير الدفاع المصري على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".ولفتت الصحيفة إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثالث الميداني".وحضر التدريب أيضا الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.وخلال كلمته، أكد اللواء أركان حرب هشام شندي، قائد الجيش الثالث الميداني على "حرص مقاتلي الجيش الثالث الميداني على الالتزام بأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي حتى يتمكنوا من تنفيذ جميع المهام، التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات".وشهدت المرحلة الرئيسية من التدريب، عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل، إضافة إلى عرض القرارات التي اتخذها القادة أثناء إدارة المشروع.ومن جهته، شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التدريبي وناقش عددًا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها، إضافة إلى فرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقا لطبيعة الموقف.
https://sarabic.ae/20250207/مندوب-مصر-بالأمم-المتحدة-يرد-على-تساؤلات-نظيره-الإسرائيلي-حول-الجيش-المصري-فيديو-1097555582.html
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وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية"

07:18 GMT 12.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني.
وخلال التدريب الذى استمر لأيام عدة، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، أكد وزير الدفاع المصري على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثالث الميداني".
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
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وحضر التدريب أيضا الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وخلال كلمته، أكد اللواء أركان حرب هشام شندي، قائد الجيش الثالث الميداني على "حرص مقاتلي الجيش الثالث الميداني على الالتزام بأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي حتى يتمكنوا من تنفيذ جميع المهام، التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
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وشهدت المرحلة الرئيسية من التدريب، عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل، إضافة إلى عرض القرارات التي اتخذها القادة أثناء إدارة المشروع.
وشهد التدريب مناقشة حول أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع أي موقف مفاجئ أثناء إدارة العمليات.
ومن جهته، شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التدريبي وناقش عددًا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها، إضافة إلى فرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقا لطبيعة الموقف.
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