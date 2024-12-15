‏السيسي يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ويبحث تأثير التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
18:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241215/السيسي-يجتمع-بقادة-الجيش-والأجهزة-الأمنية-ويبحث-تأثير-التطورات-الإقليمية-على-الأمن-القومي-المصري-1095812743.html
‏السيسي يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ويبحث تأثير التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري
‏السيسي يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ويبحث تأثير التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن "امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها". 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T16:36+0000
2024-12-15T16:36+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095812394_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_973540ce24b9c935cac7d69036bfac40.jpg
وخلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد السيسي، على أن "الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استناداً لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها".وشدد الرئيس المصري، في هذا الصدد أيضا، على "ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها"، مؤكداً على "أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيماناً منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات".كما أكد السيسي على أن "الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة"، مشيراً إلى استمرار "جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعياً نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري".وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيانها، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، فضلاً عن استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث".وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، أمس السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، مع مسؤولين أمريكيين بينهم مستشار الأمن القومي.وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن، الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241127/تفاصيل-لقاء-السيسي-ورئيس-الوزراء-القطري-في-القاهرة-1095250798.html
https://sarabic.ae/20241211/مصر-تؤكد-لأمريكا-رفضها-استيلاء-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-والمواقع-القيادية-المجاورة-لها-1095682411.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095812394_60:0:1180:840_1920x0_80_0_0_185c6722def68e4724a4268c7eafb235.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‏السيسي يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ويبحث تأثير التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

16:36 GMT 15.12.2024
© Photo / Presidency of Egyptالرئيس المصري عبد الفتاح السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Photo / Presidency of Egypt
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن "امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها".
وخلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد السيسي، على أن "الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استناداً لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها".
وشدد الرئيس المصري، في هذا الصدد أيضا، على "ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها"، مؤكداً على "أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيماناً منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء القطري في القاهرة
27 نوفمبر, 13:17 GMT
كما أكد السيسي على أن "الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة"، مشيراً إلى استمرار "جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعياً نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري".
وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيانها، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، فضلاً عن استعراض الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية في حماية حدود الدولة المصرية وجبهتها الداخلية ضد مختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث".
وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، أمس السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، مع مسؤولين أمريكيين بينهم مستشار الأمن القومي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن "السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج".
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مصر تؤكد لأمريكا رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها
11 ديسمبر, 07:12 GMT
وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك فرصة لصفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن كاتس قد صرح لنظيره الأمريكي، لويد أوستن، بأنه في الوقت الراهن، هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، على أمل إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في فيهم الرهائن، الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала