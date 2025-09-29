https://sarabic.ae/20250929/القبض-على-مواطنة-أرسلت-لكييف-إحداثيات-سفن-أسطول-البحر-الأسود--الأمن-الفيدارلي-الروسي-1105389564.html
القبض على مواطنة أرسلت لكييف إحداثيات سفن أسطول البحر الأسود- الأمن الفيدارلي الروسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنة روسية من مواليد عام 1980، في سيفاستوبول، كانت تقوم بأنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وفي 25 سبتمبر/ أيلول، أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، عن اعتقال موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في موردوفيا (جمهورية روسية)، كان متورطا بنقل بيانات عن منشآت البنية التحتية الحيوية، ومعلومات عن ضابط شرطة لاغتياله.وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق "تلغرام" مقابل مبلغ مالي.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوفدبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، باعتقال إحدى قاطنات سيفاستوبول، لتزويدها كييف بصور لمواقع سفن أسطول البحر الأسود، التي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنة روسية من مواليد عام 1980، في سيفاستوبول، كانت تقوم بأنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
وأوضح أنه المتهمة أرسلت إلى الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية صورا لمواقع سفن أسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول، والتي استخدمت لاحقا للتخطيط لهجمات صاروخية.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول، أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، عن اعتقال موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في موردوفيا (جمهورية روسية)، كان متورطا بنقل بيانات عن منشآت البنية التحتية الحيوية، ومعلومات عن ضابط شرطة لاغتياله.
وذكر البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية موردوفيا أوقف نشاطًا غير قانوني لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة".
وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق "تلغرام" مقابل مبلغ مالي.