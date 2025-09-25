عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250925/دبابة-تي--80-روسية-تعطل-تناوب-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسنوأرميسك--الدفاع-الروسية-1105232281.html
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم دبابة "تي -80 بي في"، تابعة لمجموعة قوات "المركز"، أحبطت تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كراسنوأرميسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع للصحفيين: "دمر مقاتلو الحرس المؤلل "أليسكي"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، مخبأ للعدو من موقع إطلاق نار مموه، مما أدى إلى تعطيل عملية تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضحت الوزارة أنه قبل الضربة، اقترب طاقم الدبابة من الهدف، واتخذوا موقعا لإطلاق النار، مغطى من المقدمة والجوانب بغطاء الغابات من الرصد البصري المباشر من قبل العدو.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:34 GMT

أطلق الطاقم، الذي قبع دون أن يلاحظه أحد ، سلسلة من القذائف عيار 125 ملم على نقاط إطلاق النار والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمروا أهداف العدو المحددة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
