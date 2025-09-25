https://sarabic.ae/20250925/دبابة-تي--80-روسية-تعطل-تناوب-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسنوأرميسك--الدفاع-الروسية-1105232281.html
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
25.09.2025
وقالت وزارة الدفاع للصحفيين: "دمر مقاتلو الحرس المؤلل "أليسكي"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، مخبأ للعدو من موقع إطلاق نار مموه، مما أدى إلى تعطيل عملية تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأوضحت الوزارة أنه قبل الضربة، اقترب طاقم الدبابة من الهدف، واتخذوا موقعا لإطلاق النار، مغطى من المقدمة والجوانب بغطاء الغابات من الرصد البصري المباشر من قبل العدو.
رصد عسكري, روسيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم دبابة "تي -80 بي في"، تابعة لمجموعة قوات "المركز"، أحبطت تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كراسنوأرميسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع للصحفيين: "دمر مقاتلو الحرس المؤلل "أليسكي"، التابع لمجموعة قوات "المركز"، مخبأ للعدو من موقع إطلاق نار مموه، مما أدى إلى تعطيل عملية تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضحت الوزارة أنه قبل الضربة، اقترب طاقم الدبابة من الهدف، واتخذوا موقعا لإطلاق النار، مغطى من المقدمة والجوانب بغطاء الغابات من الرصد البصري المباشر من قبل العدو.
أطلق الطاقم، الذي قبع دون أن يلاحظه أحد ، سلسلة من القذائف عيار 125 ملم على نقاط إطلاق النار والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمروا أهداف العدو المحددة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.