https://sarabic.ae/20250925/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-55-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105231117.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T04:34+0000
2025-09-25T04:34+0000
2025-09-25T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00، تم تدمير 45 طائرة أوكرانية من دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "(تم تدمير الطائرات) فوق أراضي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250923/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيرييزدنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1105156869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:34 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 25.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00، تم تدمير 45 طائرة أوكرانية من دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "(تم تدمير الطائرات) فوق أراضي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
إجمالا، تم اعتراض 55 طائرة أوكرانية من نوع الطائرات بدون طيار وتدميرها بواسطة منظومات الدفاع الجوي أثناء الخدمة ليلا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.