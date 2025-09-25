عربي
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T04:34+0000
2025-09-25T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00، تم تدمير 45 طائرة أوكرانية من دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "(تم تدمير الطائرات) فوق أراضي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
04:34 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 25.09.2025)
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00، تم تدمير 45 طائرة أوكرانية من دون طيار، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "(تم تدمير الطائرات) فوق أراضي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

إجمالا، تم اعتراض 55 طائرة أوكرانية من نوع الطائرات بدون طيار وتدميرها بواسطة منظومات الدفاع الجوي أثناء الخدمة ليلا.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
23 سبتمبر, 09:24 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
