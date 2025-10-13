https://sarabic.ae/20251013/القوات-الروسية-تسقط-103-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--الدفاع-الروسية-1105923496.html
القوات الروسية تسقط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تصدت لـ103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T04:34+0000
2025-10-13T04:34+0000
2025-10-13T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان، أن "40 مسيرة منها تم إسقاطها فوق جمهورية القرم، و26 فوق مقاطعة أستراخان، و19 فوق البحر الأسود، و 14 فوق مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق بحر آزوف، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
الأخبار
ar_EG
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تصدت لـ103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان، أن "40 مسيرة منها تم إسقاطها فوق جمهورية القرم، و26 فوق مقاطعة أستراخان، و19 فوق البحر الأسود، و 14 فوق مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق بحر آزوف، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.