أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251011/القوات-الروسية-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-على-محور-كراسنوأرميسك-1105863531.html
القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
سبوتنيك عربي
شكل السلاح المسير عموما، والطائرات المسيرة خصوصا، أحد الركائر الرئيسية في التكتيكات العسكرية المعاصرة، وهو الأمر الذي أدركته القيادات العسكرية الروسية، ودأبت... 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T06:27+0000
2025-10-11T06:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_3306708ec881e5fd623a209418bf20ac.jpg
ولا يخلو يوم واحد، من عشرات أو مئات الاستهدافات الدقيقة الناجحة، من قبل الطيران الروسي المسير، لتجمعات ومعاقل قوات كييف. وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك.وأوضحت وزارة الدفاع أن الأطقم دمّرت بسرعة عدة مركبات معادية، مما عطّل دوران وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في ذلك الاتجاه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تستهدف منصة دفاع جوي أوكرانية
https://sarabic.ae/20251011/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105861599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087484721_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b8a680ac120d7684ba374f16c61e4202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك

06:27 GMT 11.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات "ستنتر" (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شكل السلاح المسير عموما، والطائرات المسيرة خصوصا، أحد الركائر الرئيسية في التكتيكات العسكرية المعاصرة، وهو الأمر الذي أدركته القيادات العسكرية الروسية، ودأبت على متابعته، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة.
ولا يخلو يوم واحد، من عشرات أو مئات الاستهدافات الدقيقة الناجحة، من قبل الطيران الروسي المسير، لتجمعات ومعاقل قوات كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك.

وأفادت وزارة الدفاع بأن مشغّلي طائرات هجومية مسيرة من الكتيبة 56 للقوات الخاصة، التابعة للقوات المشتركة للحرس 51، التابعة لمجموعة قوات المركز، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع، دمّروا مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك.

جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:41 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع أن الأطقم دمّرت بسرعة عدة مركبات معادية، مما عطّل دوران وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في ذلك الاتجاه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرة روسية دون طيار تستهدف منصة دفاع جوي أوكرانية
