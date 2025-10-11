https://sarabic.ae/20251011/القوات-الروسية-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-على-محور-كراسنوأرميسك-1105863531.html
القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
سبوتنيك عربي
شكل السلاح المسير عموما، والطائرات المسيرة خصوصا، أحد الركائر الرئيسية في التكتيكات العسكرية المعاصرة، وهو الأمر الذي أدركته القيادات العسكرية الروسية، ودأبت على متابعته، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ولا يخلو يوم واحد، من عشرات أو مئات الاستهدافات الدقيقة الناجحة، من قبل الطيران الروسي المسير، لتجمعات ومعاقل قوات كييف. وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك.وأوضحت وزارة الدفاع أن الأطقم دمّرت بسرعة عدة مركبات معادية، مما عطّل دوران وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في ذلك الاتجاه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تستهدف منصة دفاع جوي أوكرانية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
شكل السلاح المسير عموما، والطائرات المسيرة خصوصا، أحد الركائر الرئيسية في التكتيكات العسكرية المعاصرة، وهو الأمر الذي أدركته القيادات العسكرية الروسية، ودأبت على متابعته، لا سيما في العملية العسكرية الخاصة.
ولا يخلو يوم واحد، من عشرات أو مئات الاستهدافات الدقيقة الناجحة، من قبل الطيران الروسي المسير، لتجمعات ومعاقل قوات كييف.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن أطقم طائرات هجومية مسيرة من كتيبة المهام الخاصة، التابعة لمجموعة قوات "المركز"، دمّرت معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراسنوأرميسك.
وأفادت وزارة الدفاع بأن مشغّلي طائرات هجومية مسيرة من الكتيبة 56 للقوات الخاصة، التابعة للقوات المشتركة للحرس 51، التابعة لمجموعة قوات المركز، بالتعاون مع وحدات الاستطلاع، دمّروا مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الأطقم دمّرت بسرعة عدة مركبات معادية، مما عطّل دوران وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في ذلك الاتجاه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.