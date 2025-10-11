عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251011/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105861599.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مقاطعات روسية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T04:41+0000
2025-10-11T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e31a8fe1b7eea703ee041b869b2f838b.jpg
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة، أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطهة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251010/الجيش-الروسي--بصواريخ-كينجال-يستهدف-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1105828574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_0eb5a286ff6b244ddb42ba5e844318cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

04:41 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 11.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مقاطعات روسية.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة، أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطهة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".
إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي بصواريخ "كينجال" يستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أمس, 09:43 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
