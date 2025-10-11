https://sarabic.ae/20251011/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105861599.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مقاطعات روسية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095161652_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e31a8fe1b7eea703ee041b869b2f838b.jpg
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة، أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطهة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:41 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 11.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مقاطعات روسية.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً، إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي 42 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة، أن "19 طائرة دون طيار تم تدميرها فوق مقاطهة فولغوغراد، و15 فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة أوليانوفسك، وطائرتين دون طيار فوق مقاطعة فورونيج، وطائرتين دون طيار فوق جمهورية باشكورتوستان، وطائرة دون طيار واحدة فوق مقاطعة ساراتوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.