الجيش الروسي بصواريخ "كينجال" يستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الهوائية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وكذلك المركبات الجوية بدون طيار في مرافق البنية التحتية للطاقة التي وفرت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم تحقيق أهداف الضربة.وأضافت الدفاغ: "خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 أكتوبر إلى 10، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بتحرير بلدتي نوفوفاسيليفسكوي ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائرالعدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 عسكريا وثلاث دبابات و 12 مركبة قتالية مدرعة و 108 مركبات وثماني مدافع ميدانية وسبع محطات حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات".وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية "، تم تحرير بلدتي كوزمينوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 1115 عسكريا ، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، و 25 مركبة قتالية مدرعة، و 102 مركبة و 18 مدفعية ميدانية. تم تدمير تسع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و 23 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".ووفقا للدفاع فإنه "خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1355 عسكريا ودبابتين و 12 مركبة قتالية مدرعة و 63 مركبة و 21 مدفع مدفعي ميداني. تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ هيمارس، وخمس محطات مضادة للبطاريات والحرب الإلكترونية، و 45 مستودعا للذخيرة والعتاد".وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و 30 صاروخ من طراز "هيمارس" متعددة، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون"، بالإضافة إلى 1719 طائرة من دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري الأوكراني، ومطارات عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الهوائية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وكذلك المركبات الجوية بدون طيار في مرافق البنية التحتية للطاقة التي وفرت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم تحقيق أهداف الضربة.
وبحسب الدفاع فإنه "خلال الأسبوع، تم تنفيذ 6 ضربات جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب مؤسسات الصناعة العسكرية ومرافق الطاقة الأوكرانية التي زودت القوات الأوكرانية، والبنية التحتية للسكك الحديدية والبحرية المستخدمة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانيو، ومستودعات الوقود ، ومرافق التخزين وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأضافت الدفاغ: "خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 أكتوبر إلى 10، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بتحرير بلدتي نوفوفاسيليفسكوي ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائرالعدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 عسكريا وثلاث دبابات و 12 مركبة قتالية مدرعة و 108 مركبات وثماني مدافع ميدانية وسبع محطات حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات".
وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية "، تم تحرير بلدتي كوزمينوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 1115 عسكريا ، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، و 25 مركبة قتالية مدرعة، و 102 مركبة و 18 مدفعية ميدانية. تم تدمير تسع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و 23 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".
قاذفة لهب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
7 أكتوبر, 09:12 GMT
ووفقا للدفاع فإنه "خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1355 عسكريا ودبابتين و 12 مركبة قتالية مدرعة و 63 مركبة و 21 مدفع مدفعي ميداني. تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ هيمارس، وخمس محطات مضادة للبطاريات والحرب الإلكترونية، و 45 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وأوضح البيان أنه "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" استهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وفقد العدو أكثر من 1575 فردا عسكريا و 33 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك عشر مركبات أجنبية الصنع و 141 مركبة و 10 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير 43 مستودعا للذخيرة و 36 محطة للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات".

وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و 30 صاروخ من طراز "هيمارس" متعددة، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون"، بالإضافة إلى 1719 طائرة من دون طيار".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
8 أكتوبر, 09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
