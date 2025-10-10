https://sarabic.ae/20251010/الجيش-الروسي--بصواريخ-كينجال-يستهدف-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1105828574.html

الجيش الروسي بصواريخ "كينجال" يستهدف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري الأوكراني،... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ردا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة أرضية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ "كينجال" الهوائية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، وكذلك المركبات الجوية بدون طيار في مرافق البنية التحتية للطاقة التي وفرت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".وأكدت الدفاع الروسية، أنه تم تحقيق أهداف الضربة.وأضافت الدفاغ: "خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 أكتوبر إلى 10، قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بتحرير بلدتي نوفوفاسيليفسكوي ونوفوغريغوروفكا في مقاطعة زابوروجيه، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائرالعدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 عسكريا وثلاث دبابات و 12 مركبة قتالية مدرعة و 108 مركبات وثماني مدافع ميدانية وسبع محطات حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات".وأشارت الدفاع إلى أنه خلال الأسبوع "نتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات مجموعة القوات" الجنوبية "، تم تحرير بلدتي كوزمينوفكا وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 1115 عسكريا ، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، و 25 مركبة قتالية مدرعة، و 102 مركبة و 18 مدفعية ميدانية. تم تدمير تسع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات و 23 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".ووفقا للدفاع فإنه "خلال الأسبوع في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1355 عسكريا ودبابتين و 12 مركبة قتالية مدرعة و 63 مركبة و 21 مدفع مدفعي ميداني. تم تدمير اثنين من قاذفات صواريخ هيمارس، وخمس محطات مضادة للبطاريات والحرب الإلكترونية، و 45 مستودعا للذخيرة والعتاد".وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 18 قنبلة جوية موجهة، و 30 صاروخ من طراز "هيمارس" متعددة، وصاروخ موجه بعيد المدى "نبتون"، بالإضافة إلى 1719 طائرة من دون طيار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

