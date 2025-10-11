https://sarabic.ae/20251011/طائرة-روسية-دون-طيار-تستهدف-منصة-دفاع-جوي-أوكرانية-1105862765.html
طائرة روسية دون طيار تستهدف منصة دفاع جوي أوكرانية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، دمرت مدفعا مموها ذاتي الحركة مضادا للطائرات، وطائرة مسيرة "آر- 18"
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفرقة 71 للحرس الوطني، مدفعا مموها ذاتي الحركة مضادا للطائرات، للعدو ودمروه".وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، أثناء تنفيذ مهام اعتراض الطائرات المسيرة للعدو في الجو، تم تدمير طائرة مسيرة من طراز "آر- 18". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتي فيدوروفكا ونوفوفاسيلوفسكويه في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
روسيا, رصد عسكري
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن طواقم تشغيل الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، دمرت مدفعا مموها ذاتي الحركة مضادا للطائرات، وطائرة مسيرة "آر- 18" للقوات الأوكرانية في منطقة كراماتورسك-دروجكوفكا.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت: "رصد مشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفرقة 71 للحرس الوطني، مدفعا مموها ذاتي الحركة مضادا للطائرات، للعدو ودمروه".
وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، أثناء تنفيذ مهام اعتراض الطائرات المسيرة للعدو في الجو، تم تدمير طائرة مسيرة من طراز "آر- 18".
ووفقًا للوزارة، أدت الضربات الدقيقة للطائرات المسيرة إلى تعطيل معدات العدو القتالية تماما، وحال تدمير الطائرة المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية دون تنفيذ مهمة استطلاع للعدو، كانت تهدف لتعديل نيران المدفعية المستهدفة لمواقع القوات الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.