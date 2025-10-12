https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-وتحسن-مواقعها-على-جبهات-القتال--وزارة-الدفاع-1105897505.html
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن استهداف قواتها الاستراتيجية، للبنية التحتية الداعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية، إضافة لاستهداف 137 موقعا لانتشار...
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة". وأردف البيان، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت تسعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و72 طائرة دون طيار".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لهيئة الحدود الأوكرانية، بالقرب من بلدات فوفشانسك وبولوغوفكا في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، كما دحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات موسكوفكا، وبروكوبوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف؛ وياموبول، ونوفوسيليفكا، ودروبيشيفو، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة "المركز"، مواقعها ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسني كوت، وفاسيليفكا، ونوفوبافليفكا، وغريشينو، وتوريتسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانيا قرب نوفوميكولايفكا، وبولتافكا، وبريفولني، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيشنيف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث سيارات، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومستودع للمعدات العسكرية.القوات الروسية تدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".
وأردف البيان، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت تسعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و72 طائرة دون طيار".
كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أندرييفكا، وبافليفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي.
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لهيئة الحدود الأوكرانية، بالقرب من بلدات فوفشانسك وبولوغوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديا، وثماني شاحنات "بيك أب"، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وستة مستودعات إمداد.
وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، كما دحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات موسكوفكا، وبروكوبوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف؛ وياموبول، ونوفوسيليفكا، ودروبيشيفو، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما عززت وحدات من مجموعة "المركز"، مواقعها ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسني كوت، وفاسيليفكا، ونوفوبافليفكا، وغريشينو، وتوريتسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر وصلت إلى 550 جندياً، ودبابة، وست سيارات.
وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانيا قرب نوفوميكولايفكا، وبولتافكا، وبريفولني، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيشنيف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 جنود، ودبابة، وعشر سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
كما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث سيارات، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومستودع للمعدات العسكرية.