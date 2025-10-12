https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-وتحسن-مواقعها-على-جبهات-القتال--وزارة-الدفاع-1105897505.html

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن استهداف قواتها الاستراتيجية، للبنية التحتية الداعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية، إضافة لاستهداف 137 موقعا لانتشار... 12.10.2025

وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة". وأردف البيان، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت تسعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و72 طائرة دون طيار".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لهيئة الحدود الأوكرانية، بالقرب من بلدات فوفشانسك وبولوغوفكا في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، كما دحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات موسكوفكا، وبروكوبوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف؛ وياموبول، ونوفوسيليفكا، ودروبيشيفو، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة "المركز"، مواقعها ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسني كوت، وفاسيليفكا، ونوفوبافليفكا، وغريشينو، وتوريتسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانيا قرب نوفوميكولايفكا، وبولتافكا، وبريفولني، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيشنيف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث سيارات، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومستودع للمعدات العسكرية.القوات الروسية تدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

