القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن استهداف قواتها الاستراتيجية، للبنية التحتية الداعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية، إضافة لاستهداف 137 موقعا لانتشار... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة". وأردف البيان، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت تسعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و72 طائرة دون طيار".وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لهيئة الحدود الأوكرانية، بالقرب من بلدات فوفشانسك وبولوغوفكا في مقاطعة خاركوف.وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، كما دحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات موسكوفكا، وبروكوبوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف؛ وياموبول، ونوفوسيليفكا، ودروبيشيفو، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما عززت وحدات من مجموعة "المركز"، مواقعها ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسني كوت، وفاسيليفكا، ونوفوبافليفكا، وغريشينو، وتوريتسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانيا قرب نوفوميكولايفكا، وبولتافكا، وبريفولني، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيشنيف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث سيارات، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومستودع للمعدات العسكرية.القوات الروسية تدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع

09:35 GMT 12.10.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 12.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن استهداف قواتها الاستراتيجية، للبنية التحتية الداعمة للصناعة العسكرية الأوكرانية، إضافة لاستهداف 137 موقعا لانتشار الجنود والمرتزقة الأجانب العاملين لصالح نظام كييف.
وقالت الوزارة في بيان: "استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة التي تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 137 منطقة".
وأردف البيان، أن "وسائط الدفاع الجوي الروسية، أسقطت تسعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى من طراز "نبتون"، و72 طائرة دون طيار".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
06:10 GMT

كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات أندرييفكا، وبافليفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وسادكي في مقاطعة سومي.

وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة حدودية تابعة لهيئة الحدود الأوكرانية، بالقرب من بلدات فوفشانسك وبولوغوفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 جنديا، وثماني شاحنات "بيك أب"، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة وستة مستودعات إمداد.

وحررت وحدات من مجموعة "الغرب" خطوطا ومواقع مهمة، كما دحرت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات موسكوفكا، وبروكوبوفكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف؛ وياموبول، ونوفوسيليفكا، ودروبيشيفو، وستافكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما عززت وحدات من مجموعة "المركز"، مواقعها ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى كراسني كوت، وفاسيليفكا، ونوفوبافليفكا، وغريشينو، وتوريتسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في سومي
04:56 GMT

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر وصلت إلى 550 جندياً، ودبابة، وست سيارات.

وواصلت وحدات من مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات عسكرية أوكرانيا قرب نوفوميكولايفكا، وبولتافكا، وبريفولني، وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيشنيف ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 305 جنود، ودبابة، وعشر سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777"، عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
كما بلغت خسائر قوات كييف في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث سيارات، وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومستودع للمعدات العسكرية.
القوات الروسية تدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
