عربي
مدار الليل والنهار
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمروا مستودعا ميدانيا للذخيرة الهندسية، وطائرة مسيرة من طراز "أر- 18" للعدو على محور كراماتورسك-دروجكوفكا.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصد طاقم طائرة مسيرة، من الفرقة السادسة المؤللة، مستودعا ميدانيًا للعدو للذخيرة الهندسية ودمره، حيث أسفرت الضربة الدقيقة عن اشتعال الذخيرة المخزنة وانفجارها".
وعلاوة على ذلك، رصد عناصر من مركز المراقبة الجوية للمجموعة "الجنوبية" طائرة مسيرة تابعة للعدو على الفور.

وأوضحت الوزارة: "تم إحباط محاولة لمهاجمة المواقع الأمامية للقوات المسلحة الروسية، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أر- 18"، حيث تم تدميرها على الفور".

أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في سومي
04:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
