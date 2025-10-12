https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-الهندسية--وزارة-الدفاع-1105892775.html

القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمروا مستودعا ميدانيا للذخيرة الهندسية، وطائرة مسيرة من... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصد طاقم طائرة مسيرة، من الفرقة السادسة المؤللة، مستودعا ميدانيًا للعدو للذخيرة الهندسية ودمره، حيث أسفرت الضربة الدقيقة عن اشتعال الذخيرة المخزنة وانفجارها".وعلاوة على ذلك، رصد عناصر من مركز المراقبة الجوية للمجموعة "الجنوبية" طائرة مسيرة تابعة للعدو على الفور.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك

