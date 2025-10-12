https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-الهندسية--وزارة-الدفاع-1105892775.html
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمروا مستودعا ميدانيا للذخيرة الهندسية، وطائرة مسيرة من... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T06:10+0000
2025-10-12T06:10+0000
2025-10-12T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d2600f6003d30ee4f0310133f8b4c13a.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصد طاقم طائرة مسيرة، من الفرقة السادسة المؤللة، مستودعا ميدانيًا للعدو للذخيرة الهندسية ودمره، حيث أسفرت الضربة الدقيقة عن اشتعال الذخيرة المخزنة وانفجارها".وعلاوة على ذلك، رصد عناصر من مركز المراقبة الجوية للمجموعة "الجنوبية" طائرة مسيرة تابعة للعدو على الفور.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية على محور كراسنوأرميسك
https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-هجوميتين-أوكرانيتين-في-سومي-1105892171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344598_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_168f9146522a4fc020e8f8b82f8c1934.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة الهندسية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار، التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، دمروا مستودعا ميدانيا للذخيرة الهندسية، وطائرة مسيرة من طراز "أر- 18" للعدو على محور كراماتورسك-دروجكوفكا.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تنفيذ مهام قتالية، رصد طاقم طائرة مسيرة، من الفرقة السادسة المؤللة، مستودعا ميدانيًا للعدو للذخيرة الهندسية ودمره، حيث أسفرت الضربة الدقيقة عن اشتعال الذخيرة المخزنة وانفجارها".
وعلاوة على ذلك، رصد عناصر من مركز المراقبة الجوية للمجموعة "الجنوبية" طائرة مسيرة تابعة للعدو على الفور.
وأوضحت الوزارة: "تم إحباط محاولة لمهاجمة المواقع الأمامية للقوات المسلحة الروسية، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أر- 18"، حيث تم تدميرها على الفور".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.