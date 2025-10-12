https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعتين-هجوميتين-أوكرانيتين-في-سومي-1105892171.html
القوات الروسية تقضي على مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين في سومي
أفادت مصادر في القوات الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير مجموعتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة كوستيانتينيفكا في مقاطعة سومي. 12.10.2025
وأفاد مصدر الوكالة بأن "العدو شنّ هجومين مضادين قرب كوستيانتينيفكا، لكنهما لم ينجحا، وتم تدمير مجموعتي الهجوم بالكامل، إثر الاستهداف الناري الروسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأفاد مصدر الوكالة بأن "العدو شنّ هجومين مضادين قرب كوستيانتينيفكا، لكنهما لم ينجحا، وتم تدمير مجموعتي الهجوم بالكامل، إثر الاستهداف الناري الروسي".
وأضاف المصدر أنه قد تم إحباط محاولتي هجوم لمجموعتين قتاليتين من فوج الهجوم المنفصل 225 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو أوليكسيفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.