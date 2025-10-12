https://sarabic.ae/20251012/القوات-الروسية-تدمر-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105892038.html
القوات الروسية تدمر 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 32 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.
وأوضح البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 32 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و15 أخرى في مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق مقاطعة سمولينسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الجوي الروسي يدمر 42 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
