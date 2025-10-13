https://sarabic.ae/20251013/فشل-هجوم-أوكراني-مضاد-بسبب-قائد-عسكري-مخمور-1105924697.html
فشل هجوم أوكراني مضاد بسبب قائد عسكري "مخمور"
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
صرحت أجهزة الأمن الروسية بأن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية الفاشلة لشن هجوم مضاد قرب كوندراتوفكا على محور سومي لم تحظ بإسناد من "الفوج 225"، حيث غلب النعاس قائدهم، بعد نوبة من استهلاك الكحول.
وقال المصدر العسكري لـ"سبوتنيك": "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم مضاد قرب كوندراتوفكا على محور سومي، لكن المجموعة المهاجمة دُمرت بالكامل".
وأردف مصدر الوكالة: "لم تشارك وحدات من فوج الهجوم المنفصل 225 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في عمليات الهجوم، وكان أفراد قيادة الفوج يبحثون عن قائدهم، أوليغ شيرييف، الذي اختفى دون أثر بعد نوبة شرب احتفالًا بيوم متخصصي اللوجستيات في القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع المصدر: "عثر على شيرييف نائما في مبنى مهجور، بالقرب من مقر الفوج في نهاية اليوم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.