يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، باستهداف القوات الروسية، الليلة الماضية، لبنية تحتية عسكرية... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف ليبيديف اليوم الجمعة: "تم تسجيل نحو 15 انفجارا، ونشب حريق كبير بالقرب من مطار لوزوفاتسكي الإقليمي شمال المدينة (كريفوي روغ)، والذي يضم 5 طائرات، بما في ذلك طائرات من صنع دول حلف الناتو".وأوضح أن "المطار المستهدف، تُطلق منه طائرات مسيرة مستهدفة جنوبي روسيا، جمهورية القرم وإقليم كراسنودار وجنوب مقاطعة روستوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
05:51 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 17.10.2025)
صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، باستهداف القوات الروسية، الليلة الماضية، لبنية تحتية عسكرية أوكرانية وهي عبارة عن محطة ومطار في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث تتمركز طائرات من صنع دول حلف الناتو.
وأضاف ليبيديف اليوم الجمعة: "تم تسجيل نحو 15 انفجارا، ونشب حريق كبير بالقرب من مطار لوزوفاتسكي الإقليمي شمال المدينة (كريفوي روغ)، والذي يضم 5 طائرات، بما في ذلك طائرات من صنع دول حلف الناتو".
وأوضح أن "المطار المستهدف، تُطلق منه طائرات مسيرة مستهدفة جنوبي روسيا، جمهورية القرم وإقليم كراسنودار وجنوب مقاطعة روستوف".
وأضاف أنه بالإضافة إلى المطار، تم استهداف مركز لوجستي عسكري أوكراني رئيسي، وهو مركز للسكك الحديدية، يضم العديد من مستودعات الأسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.