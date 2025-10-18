https://sarabic.ae/20251018/القوات-الروسية-تدمر-41-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1106137813.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 41 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 41 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق كل من مقاطعة كالوغا وجمهورية باشكورتوستان". وأضاف البيان: "كما تم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد، وكورسك، وريازان، وتامبوف، وتولا، وسامارا، كما تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان: "تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق كل من مقاطعة كالوغا وجمهورية باشكورتوستان".
وأضاف البيان: "كما تم تدمير 3 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، و2 فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد، وكورسك، وريازان، وتامبوف، وتولا، وسامارا، كما تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.