Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، حررت بلدتي تشونيشينو في جمهوريبة دونيستك الشعبية، وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T09:20+0000
2025-10-19T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية المكثفة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" قرية تشونيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، نحو 485 عسكريا ودبابة ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، و6 سيارات ومدفعا".وبلغت خسائر العدو على هذا المحور، أكثر من 380 جنديا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، ومستودع إمدادات.كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من ألوية الدبابات والحرس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات خرابوفشينا، وسادكي، وبوشكاريفكا، وبافلوفكا، وأندريفكا، وكوندراتوفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي.كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطا هامة، ودمرت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت طواقمها، بالقرب من بلدات بتروفكا، وكوريلوفكا، ونيتشفولودوفكا، وشيكوفكا، وكوفشاروفكا، وبوغوسلافكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وكراماتورسك، وكوستيانتينيفكا، وإيفانو-بوليش، وسلوفيانسك، وستيبانيفكا، وبيريستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، أكثر من 90 عسكريا، و14 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ورادار بي 18، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة.واستهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و323 طائرة دون طيار.القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في بلدة تيخوي المحررةقائد قوات "أحمد" الروسية يكشف عن خسائر قوات كييف الفادحة على محور سومي
القوات الروسية تحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه - وزارة الدفاع

09:20 GMT 19.10.2025 (تم التحديث: 09:41 GMT 19.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، حررت بلدتي تشونيشينو في جمهوريبة دونيستك الشعبية، وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الهجومية المكثفة، حررت وحدات من مجموعة قوات "المركز" قرية تشونيشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، نحو 485 عسكريا ودبابة ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق"، و6 سيارات ومدفعا".

وأردفت الوزارة: واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، وحررت قرية بولتافكا في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور، أكثر من 380 جنديا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، ومستودع إمدادات.
كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، واستهدفت تشكيلات من ألوية الدبابات والحرس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات خرابوفشينا، وسادكي، وبوشكاريفكا، وبافلوفكا، وأندريفكا، وكوندراتوفكا، وفاراتشينو في مقاطعة سومي.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 210 عسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعين، بما في ذلك منصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز بوغدانا عيار 155 ملم، وراجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ومستودعين للإمدادات.

كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطا هامة، ودمرت معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت طواقمها، بالقرب من بلدات بتروفكا، وكوريلوفكا، ونيتشفولودوفكا، وشيكوفكا، وكوفشاروفكا، وبوغوسلافكا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بلغت خسائر العدو 230 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و28 مركبة، ومدفعا كما دُمرت 11 محطة حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة.

حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول الخط الأمامي، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات سيفيرسك، وكراماتورسك، وكوستيانتينيفكا، وإيفانو-بوليش، وسلوفيانسك، وستيبانيفكا، وبيريستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 205 جنود، ودبابتين، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع شاحنات بيك أب، ووحدة مدفعية ذاتية الحركة، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وسيارة "همفي" أمريكية، ومركبة مدرعة من طراز "ماكس إكس برو"، كما دُمر رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز تي بي كيو 50، وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وفي منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، بلغت خسائر القوات الأوكرانية، أكثر من 90 عسكريا، و14 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ورادار بي 18، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة.
واستهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 143 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين جويتين موجهتين، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و323 طائرة دون طيار.
