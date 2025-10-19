عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في بلدة تيخوي المحررة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في بلدة تيخوي المحررة
سبوتنيك عربي
صرح مصدر من القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أحبطت هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T05:35+0000
2025-10-19T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg
ووفقًا لمصدر الوكالة، "تم صد هجوم مضاد واحد للعدو، رغم تسخيره وحدات من مفرزة الحدود الحادية عشرة، معززة بأفراد من اللواء الآلي المنفصل 157، لشن هجمات مضادة".ووفقًا للمصدر، فإن فقدان السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، حرم القوات المسلحة الأوكرانية من آخر معاقلها الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر فوفتشا.وكشف بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن "قوات من مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
صرح مصدر من القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أحبطت هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف.
ووفقًا لمصدر الوكالة، "تم صد هجوم مضاد واحد للعدو، رغم تسخيره وحدات من مفرزة الحدود الحادية عشرة، معززة بأفراد من اللواء الآلي المنفصل 157، لشن هجمات مضادة".

وأشار المصدر إلى أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية حددت مهمة استعادة منطقة تيخوي بكل الوسائل اللازمة.

ووفقًا للمصدر، فإن فقدان السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، حرم القوات المسلحة الأوكرانية من آخر معاقلها الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر فوفتشا.
وكشف بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن "قوات من مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
