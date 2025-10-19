https://sarabic.ae/20251019/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-مضادا-في-بلدة-تيخوي-المحررة-1106164265.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مضادا في بلدة تيخوي المحررة
صرح مصدر من القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية أحبطت هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا لمصدر الوكالة، "تم صد هجوم مضاد واحد للعدو، رغم تسخيره وحدات من مفرزة الحدود الحادية عشرة، معززة بأفراد من اللواء الآلي المنفصل 157، لشن هجمات مضادة".ووفقًا للمصدر، فإن فقدان السيطرة الكاملة على هذه المنطقة، حرم القوات المسلحة الأوكرانية من آخر معاقلها الرئيسية على الضفة اليمنى لنهر فوفتشا.وكشف بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضية، أن "قوات من مجموعة "الشمال" الروسية، على محور خاركوف، حررت بلدة تيخوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات دؤوبة، فيما حررت وحداتٌ من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدات بوروفسكايا، وأندرييفكا، خلال الأسبوع، وبيشانيوي في مقاطعة خاركوف نتيجة لعمليات حاسمة". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع مع طاقمها الأوكراني المرافق
