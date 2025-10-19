عربي
إسرائيل تش غارات جوية على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "شملت الأهداف المدمرة مستودعات ونقاط لوجستية (بما في ذلك قطارات سكك حديدية تحمل معدات وذخيرة)، ونقاط تمركز مركبات، ومواقع ونقاط دفاع جوي في المنطقة الحدودية، ومستودعات وقود ومستودعات ميدانية".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للنقل، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة التابع لمديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية، وورشة إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، ومحطة رادار للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر قطارات تنقل قوافل آليات عسكرية أوكرانية في سومي

أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية قصفت قطارا محملا بقافلة آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "شملت الأهداف المدمرة مستودعات ونقاط لوجستية (بما في ذلك قطارات سكك حديدية تحمل معدات وذخيرة)، ونقاط تمركز مركبات، ومواقع ونقاط دفاع جوي في المنطقة الحدودية، ومستودعات وقود ومستودعات ميدانية".
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للنقل، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة التابع لمديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية، وورشة إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، ومحطة رادار للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: المنطقة العازلة ستشمل معظم أوكرانيا إذا استمرت المساعدات الغربية لكييف... فيديو
25 مايو, 15:57 GMT

في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية، وتعمل القوات المسلحة الروسية حاليا على إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
