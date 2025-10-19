https://sarabic.ae/20251019/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-قطارات-تنقل-قوافل-آليات-عسكرية-أوكرانية-في-سومي-1106165453.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر قطارات تنقل قوافل آليات عسكرية أوكرانية في سومي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية قصفت قطارا محملا بقافلة آليات تابعة للقوات المسلحة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094784763_0:133:3208:1938_1920x0_80_0_0_6bdf979d97ee83c844fef9ccbe7bfe51.jpg
وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "شملت الأهداف المدمرة مستودعات ونقاط لوجستية (بما في ذلك قطارات سكك حديدية تحمل معدات وذخيرة)، ونقاط تمركز مركبات، ومواقع ونقاط دفاع جوي في المنطقة الحدودية، ومستودعات وقود ومستودعات ميدانية".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للنقل، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة التابع لمديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية، وورشة إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، ومحطة رادار للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.يحوي طائرات من صنع الناتو... الجيش الروسي ينفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري أوكراني
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية قصفت قطارا محملا بقافلة آليات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "شملت الأهداف المدمرة مستودعات ونقاط لوجستية (بما في ذلك قطارات سكك حديدية تحمل معدات وذخيرة)، ونقاط تمركز مركبات، ومواقع ونقاط دفاع جوي في المنطقة الحدودية، ومستودعات وقود ومستودعات ميدانية".
وكشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن الطيران التكتيكي
، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للنقل، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة التابع لمديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية، وورشة إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة، ومحطة رادار للدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 156 منطقة.
في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود الروسية الأوكرانية، وتعمل القوات المسلحة الروسية حاليا على إنشاء منطقة عازلة في مقاطعة سومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.