عربي
قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
وجاء في البيان: "دمر طاقم هاون "إس- 24 توليبان" عيار 240 ملم ذاتي الحركة، تابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، مركز قيادة محصنًا للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوارميسك، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب مدينة خيرسون- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن طاقم مدفع الهاون المتحرك من طراز "توليبان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، دمّر مركز تحكم بالطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوارميسك.
وجاء في البيان: "دمر طاقم هاون "إس- 24 توليبان" عيار 240 ملم ذاتي الحركة، تابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، مركز قيادة محصنًا للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوارميسك، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأوضحت الدفاع الروسية أن "القصف المدفعي قلل من الفعالية العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية، وأعاق تقدم دفاعاتها في هذه المنطقة، كما مكّن المجموعات المهاجمة من التقدم".

أطقم الطاقم القتالي لنظام قاذف اللهب الثقيل سولنتسيبيك يطلقون النار على أحد مواقع التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة هجومية لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
05:11 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب مدينة خيرسون- وزارة الدفاع
