قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
قذيفة "توليبان" تدمر مركزا أوكرانيا للتحكم بالمسيرات على محور كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن طاقم مدفع الهاون المتحرك من طراز "توليبان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، دمّر مركز تحكم بالطائرات
روسيا
رصد عسكري
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن طاقم مدفع الهاون المتحرك من طراز "توليبان"، التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، دمّر مركز تحكم بالطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوارميسك.
وجاء في البيان: "دمر طاقم هاون "إس- 24 توليبان" عيار 240 ملم ذاتي الحركة، تابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، مركز قيادة محصنًا للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوارميسك، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضحت الدفاع الروسية أن "القصف المدفعي قلل من الفعالية العملياتية للقوات المسلحة الأوكرانية، وأعاق تقدم دفاعاتها في هذه المنطقة، كما مكّن المجموعات المهاجمة من التقدم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.