القوات الروسية تحيد مجموعة هجومية لقوات نظام كييف في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وأفاد المصدر للوكالة بأن "العدو حاول مهاجمة كونستانتينوفكا عن طريق فوج الهجوم المنفصل 225".وأضاف: "تم تحييد مجموعة الهجوم المعادية بالكامل، باستهداف ناري شامل، وتم إحباط الهجوم".ووفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجة هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تهدف إلى السيطرة على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش يمليها تصعيد الصراع.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
تابعنا عبر
أعلن مصدر عسكري روسي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن مجموعة هجومية من الفوج 225 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، تم تحييدها بالكامل من قبل القوات الروسية، خلال محاولة هجوم على كونستانتينوفكا في مقاطعة سومي.
وأفاد المصدر للوكالة بأن "العدو حاول مهاجمة كونستانتينوفكا عن طريق فوج الهجوم المنفصل 225".
وأضاف: "تم تحييد مجموعة الهجوم المعادية بالكامل، باستهداف ناري شامل، وتم إحباط الهجوم".
وفي وقت سابق، أقامت القوات الروسية منطقة "حزام أمني في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين 8 و12 كيلومترا".

ووفقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجة هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك الروسية، وما تلاه من امتداد لخط المواجهة لمسافة 2000 كيلومتر.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تهدف إلى السيطرة على سومي، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، فتصرفات الجيش يمليها تصعيد الصراع.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
