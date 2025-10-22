https://sarabic.ae/20251022/القوات-الروسية-تعبر-نهر-دنيبر-وتثبت-مواقعها-في-منطقة-خيرسون---الدفاع-الروسية-1106298257.html
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية
22:29 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 22.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "دنيبر" نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة "كارانتيني" قرب مدينة خيرسون.
وقال البيان إن "وحدات الاستطلاع والإنزال التابعة لمجموعة القوات (دنيبر) نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة كارانتييني (كورابيل) في منطقة خيرسون، وتمكنت من السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية في الجزيرة بفضل تحركها السريع والمفاجئ".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت جميع نقاط إطلاق النار ومراكز المقاومة التابعة للقوات الأوكرانية في الجزيرة، مضيفاً أن "القوات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة لاستعادة مواقعها، إلا أن جميعها تم صدها وتكبّد العدو خسائر فادحة".
وأوضح أن القوات الروسية
تعمل حالياً على:
"تثبيت مواقعها في الخطوط التي تم الوصول إليها، وإقامة التحصينات الهندسية، وزرع الألغام في محيط رأس الجسر"، مضيفاً أن المرحلة التالية ستتمثل في توسيع منطقة السيطرة.
وأكد أحد قادة الوحدات المشاركة، يحمل الاسم الحركي "إيرتيش"، أن العملية تمت بسرعة ودقة تحت غطاء ناري كثيف، قائلاً: "العدو لم يتوقع الضربة من هذا الاتجاه، وتمكنا من السيطرة على المواقع الأساسية فور الهبوط. الدعم المدفعي كان مثالياً وساهم في تدمير مواقع إطلاق النار ونظام القيادة الأوكراني في المنطقة".
وأضاف أن جميع محاولات القوات الأوكرانية للرد باءت بالفشل، وأن "الموقع الجغرافي يمنح القوات الروسية أفضلية دفاعية كبيرة"، مؤكداً أن "رأس الجسر أصبح آمناً الآن، وهو يفتح فرصاً جديدة للسيطرة على الجزء الغربي من خيرسون".