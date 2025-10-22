القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "دنيبر" نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة "كارانتيني" قرب مدينة... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وقال البيان إن "وحدات الاستطلاع والإنزال التابعة لمجموعة القوات (دنيبر) نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة كارانتييني (كورابيل) في منطقة خيرسون، وتمكنت من السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية في الجزيرة بفضل تحركها السريع والمفاجئ".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت جميع نقاط إطلاق النار ومراكز المقاومة التابعة للقوات الأوكرانية في الجزيرة، مضيفاً أن "القوات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة لاستعادة مواقعها، إلا أن جميعها تم صدها وتكبّد العدو خسائر فادحة".وأوضح أن القوات الروسية تعمل حالياً على:وأكد أحد قادة الوحدات المشاركة، يحمل الاسم الحركي "إيرتيش"، أن العملية تمت بسرعة ودقة تحت غطاء ناري كثيف، قائلاً: "العدو لم يتوقع الضربة من هذا الاتجاه، وتمكنا من السيطرة على المواقع الأساسية فور الهبوط. الدعم المدفعي كان مثالياً وساهم في تدمير مواقع إطلاق النار ونظام القيادة الأوكراني في المنطقة".وأضاف أن جميع محاولات القوات الأوكرانية للرد باءت بالفشل، وأن "الموقع الجغرافي يمنح القوات الروسية أفضلية دفاعية كبيرة"، مؤكداً أن "رأس الجسر أصبح آمناً الآن، وهو يفتح فرصاً جديدة للسيطرة على الجزء الغربي من خيرسون".
القوات الروسية تعبر نهر دنيبر بنجاح وتثبت مواقعها قرب خيرسون - الدفاع الروسية

22:29 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 22.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة القوات الروسية "دنيبر" نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة "كارانتيني" قرب مدينة خيرسون.
وقال البيان إن "وحدات الاستطلاع والإنزال التابعة لمجموعة القوات (دنيبر) نفذت عملية ناجحة لعبور نهر دنيبر والسيطرة على رأس جسر في جزيرة كارانتييني (كورابيل) في منطقة خيرسون، وتمكنت من السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية في الجزيرة بفضل تحركها السريع والمفاجئ".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية
10:12 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت جميع نقاط إطلاق النار ومراكز المقاومة التابعة للقوات الأوكرانية في الجزيرة، مضيفاً أن "القوات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة لاستعادة مواقعها، إلا أن جميعها تم صدها وتكبّد العدو خسائر فادحة".
وأوضح أن القوات الروسية تعمل حالياً على:
"تثبيت مواقعها في الخطوط التي تم الوصول إليها، وإقامة التحصينات الهندسية، وزرع الألغام في محيط رأس الجسر"، مضيفاً أن المرحلة التالية ستتمثل في توسيع منطقة السيطرة.
وأكد أحد قادة الوحدات المشاركة، يحمل الاسم الحركي "إيرتيش"، أن العملية تمت بسرعة ودقة تحت غطاء ناري كثيف، قائلاً: "العدو لم يتوقع الضربة من هذا الاتجاه، وتمكنا من السيطرة على المواقع الأساسية فور الهبوط. الدعم المدفعي كان مثالياً وساهم في تدمير مواقع إطلاق النار ونظام القيادة الأوكراني في المنطقة".
وأضاف أن جميع محاولات القوات الأوكرانية للرد باءت بالفشل، وأن "الموقع الجغرافي يمنح القوات الروسية أفضلية دفاعية كبيرة"، مؤكداً أن "رأس الجسر أصبح آمناً الآن، وهو يفتح فرصاً جديدة للسيطرة على الجزء الغربي من خيرسون".
