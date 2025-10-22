عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية

10:12 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 10:22 GMT 22.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك و بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت وحدات قوات "المركز" بتحرير قرية إيفانوفكا مقاطعة دنيبروبتروفسك"، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 520 عسكريا وسيارة مدرعة أمريكية الصنع وشاحنتين بيك آب، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضافت: "استمرت وحدات مجموعة قوات "الشرق" في التقدم إلى أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، . فقد العدو أكثر من 315 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات وتم تمدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وأوضح البيان: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة أرضية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وكذلك الطائرات دون طيار مرافق البنية التحتية للطاقة التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا".
وأشار البيان إلى أنه الضربة "حققت أهدافها، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
وأشار البيان إلى أنه "تم اسقاط طائرة من طراز "سو-27" وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 3 صورايخ موجه، و4 صواريخ من طراز "هيماس" و224 مسيرة أوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للمواد".
وبحسب بيان الدفاع الروسية، حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220عسكريا، و3 دبابات ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية وتم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".
