عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251022/القوات-الأوكرانية-تخسر-200-جندي-في-ضربة-استهدفت-معسكرا-للمرتزقة-الأجانب---الأمن-الروسي-1106266938.html
القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي في ضربة استهدفت معسكرا للمرتزقة الأجانب - الأمن الروسي
القوات الأوكرانية تخسر 200 جندي في ضربة استهدفت معسكرا للمرتزقة الأجانب - الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن معسكرا لتدريب المرتزقة الأجانب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في ميدان "غونتشاروفسكي" للتدريب في مقاطعة تشيرنيغوف، تم استهدافه، ما أسفر عن خسائر فادحة بلغت نحو 200 عسكري وما يصل إلى 10 قطع من المعدات العسكرية.
وقال جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك": "شنّت القوات الروسية غارة مشتركة على معسكر تدريب للمرتزقة الأجانب في ميدان "غونتشاروفسكي" للتدريب. وتكبد العدو خسائر فادحة، بلغت نحو 200 عنصر، وما يصل إلى 10 قطع من المعدات العسكرية".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تم شنّ غارة على معسكر للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف، حيث كان يُدرّب مسلحون على عمليات هجومية باستخدام طائرات مسيرة".

وفي 10 أكتوبر الجاري، أعلن ليبيديف عن شنّ غارة على ميدان تدريب دبابات تابع للواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من تشيرنيغوف.
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن ضربة صاروخية مكثفة على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا- الدفاع الروسية
أمس, 09:20 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في روسيا، تقوم القوات الروسية بضرب المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية موجّهة بدقة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.
وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرات عدة، أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
