https://sarabic.ae/20251014/سو-34-تستهدف-معقلا-محصنا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بضربة-دقيقة--الدفاع-الروسية-1105980618.html
"سو-34" تستهدف معقلا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة- الدفاع الروسية
"سو-34" تستهدف معقلا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طاقم طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت بضربة دقيقة، تمركزا للمسلحين ومركبات مدرعة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T05:00+0000
2025-10-14T05:00+0000
2025-10-14T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وقالت الدفاع في بيان: "شن طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية هجوما على أفراد ومعقل محصن ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".وأشارت إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع بشأن تدمير الهدف المحدد، عاد الطاقم بسلام إلى مطار المغادرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.فشل هجوم أوكراني مضاد بسبب قائد عسكري "مخمور"القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودونيتسك وتدمر راجمة "هيمارس" أمريكية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_207:0:1547:1005_1920x0_80_0_0_3b0bcefc1b76e901cb761f00d9ff8518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
"سو-34" تستهدف معقلا محصنا للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة- الدفاع الروسية
05:00 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 06:02 GMT 14.10.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن طاقم طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت بضربة دقيقة، تمركزا للمسلحين ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب" الروسية.
وقالت الدفاع في بيان: "شن طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية هجوما على أفراد ومعقل محصن ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الجنوب".
وتم تنفيذ الضربة في إحداثيات محددة باستخدام القنابل الجوية المزودة بوحدة تخطيط وتصحيح عالمية.
وأشارت إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع بشأن تدمير الهدف المحدد، عاد الطاقم بسلام إلى مطار المغادرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.