القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قائد قوات مجموعة "الجنوب"، أبلغ وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، أن قواته حررت بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأفاد البيان: "أبلغ قائد المجموعة (الجنوب)، ألكسندر سانشيك، وزير الدفاع الروسي (أندريه بيلاؤوسوف)، بأنه بفضل العمليات المكثفة والاحترافية التي قام بها جنود الوحدة، تم تحريربلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
08:08 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 24.10.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قائد قوات مجموعة "الجنوب"، أبلغ وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، أن قواته حررت بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد البيان: "أبلغ قائد المجموعة (الجنوب)، ألكسندر سانشيك، وزير الدفاع الروسي (أندريه بيلاؤوسوف)، بأنه بفضل العمليات المكثفة والاحترافية التي قام بها جنود الوحدة، تم تحريربلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال 24 ساعة".
وأثناء جولته في صفوف مجموعة قوات الجنوب، تفقد بيلوسوف عمليات مركز قيادة متقدم في إحدى الوحدات، حيث استمع إلى تقارير من ضباط الأركان حول الوضع الراهن في منطقة نفوذهم، وطبيعة تحركات العدو.