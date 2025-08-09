وزير الدفاع الروسي يتفقد جاهزية البنية العسكرية لأسطول البلطيق في كالينينغراد

عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
تفقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم السبت، جاهزية البنية العسكرية لأسطول البلطيق في مقاطعة كالينينغراد.
وأعلن وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، من خلال بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن "توسيع القدرات القتالية لنظام المراقبة الساحلية ووسائل صد هجمات الطائرات المسيرة في مقاطعة كالينينغراد يعد من الأولويات".
كما تفقد وزير الدفاع الروسي وحدات الدفاع الجوي في المقاطعة، واستمع إلى تقارير من القيادة حول تنظيم المناوبة القتالية وتشكيل القوات العاملة، بالإضافة إلى إجراءات التصدي الفعال للتهديدات المحتملة.
وفي ختام الزيارة، عقد رئيس وزارة الدفاع الروسية اجتماعًا مع قيادة أسطول البلطيق، وأصدر عددا من التعليمات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحديث نظام كشف أسلحة التخريب المعادية في أسطول البلطيق بهدف تحسين الأمن والدفاع.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة يابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:34 GMT
وفي مياه الميناء العسكري وقناة كالينينغراد البحرية، اطلع وزير الدفاع على أعمال القوات خلال تدريب أطقم السفن والقوارب، وأطقم الدفاع الجوي، ومجموعات النيران المناورة على حماية القاعدة.
وقدم قائد قاعدة البلطيق البحرية، الأدميرال أليكسي جوفتونوجكو، تقريرا إلى رئيس الإدارة العسكرية الروسية حول إجراءات الحفاظ على الجاهزية القتالية للتشكيلات وضمان أمن القاعدة البحرية الرئيسية لأسطول البلطيق، بالتيسك، من جهة البحر.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم 24 يوليو/ حزيران، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد إدخال نظام التحكم الآلي للوحدات في منطقة موسكو العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال زيارة عمل لقوات منطقة موسكو العسكرية بفحص التقدم المحرز في العمل على إدخال أنظمة التشغيل الآلي للوحدات في منطقة القتال".
وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات الدفاع والمجمع الصناعي.
