https://sarabic.ae/20251015/بيلاؤوسوف-الغرب-قوّض-أسس-الحوار-البناء-بين-الدول-النووية-1106034622.html
بيلاؤوسوف: الغرب يقوض أسس الحوار البناء بين الدول النووية
بيلاؤوسوف: الغرب يقوض أسس الحوار البناء بين الدول النووية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن التحالف الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في ظل الأنشطة العدائية لحلف الناتو، مشيرًا... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T12:54+0000
2025-10-15T12:54+0000
2025-10-15T13:26+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماع الهيئة القيادية العليا لوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "يعدّ التعاون الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة أنشطة حلف شمال الأطلسي العدائية العلنية".وأكد بيلاؤوسوف أن "التعاون الروسي البيلاروسي يجسد علاقات حسن الجوار في ظل الحرب الهجينة التي شنها الغرب"، وقال: "في الوقت الذي شن فيه الغرب حربا هجينة ضدنا، يجسّد التعاون الروسي البيلاروسي علاقات حسن الجوار القائمة على الاحترام والمساعدة المتبادلة".وأكد وزير الدفاع الروسي أن "الأنشطة التخريبية للغرب قوّضت أسس الحوار البناء بين الدول النووية"، وأردف: "يستمر تدهور منظومة الأمن العالمي. ونتيجةً للأنشطة التخريبية للغرب، قُوّضت أسس الحوار البنّاء بين الدول النووية".وأكد بيلاؤوسوف أن "روسيا وبيلاروسيا، تعملان على تعزيز مجالهما الدفاعي المشترك، وتوفير إمدادات المعدات العسكرية، والتعاون بين مجمعيهما الصناعيين الدفاعيين"، مشيرًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا توليان أولوية لتعزيز القدرات القتالية لمجموعات قواتهما الإقليمية ونظام الدفاع الجوي الموحد.وأكد بيلاؤوسوف أن مستوى التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا، يسمح لنا بالتصدي لجميع التهديدات الأمنية المعاصرة، قائلا: "أودّ التأكيد على أن المستوى الذي بلغناه من التعاون العسكري والعسكري التقني يسمح لنا باتخاذ قرارات مشتركة بسرعة للتصدي لجميع التحديات والتهديدات المعاصرة التي تهدد أمن بلدينا".وأوضح أن وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية ستوافقان، اليوم الأربعاء، على برنامج شراكة استراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.لوكاشينكو: ما دامت بيلاروسيا وروسيا تبنيان مستقبلا مشتركا فلا يمكن كسرهمالوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب
https://sarabic.ae/20250915/لوكاشينكو-ما-دامت-بيلاروسيا-وروسيا-تبنيان-مستقبلا-مشتركا-فلا-يمكن-كسرهما---1104854963.html
https://sarabic.ae/20250926/بدء-المحادثات-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-الكرملين--عاجل-1105288102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاؤوسوف: الغرب يقوض أسس الحوار البناء بين الدول النووية
12:54 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 13:26 GMT 15.10.2025)
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن التحالف الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في ظل الأنشطة العدائية لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن الأنشطة التخريبية للغرب قوّضت أسس الحوار البنّاء بين الدول النووية.
وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماع الهيئة القيادية العليا لوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "يعدّ التعاون الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة أنشطة حلف شمال الأطلسي العدائية العلنية".
وأشار إلى أنه "في ظل العملية الخاصة الجارية، يكتسب ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية وتعزيز إمكاناتها العسكرية التقنية أهميةً بالغةً".
وأكد بيلاؤوسوف أن "التعاون الروسي البيلاروسي يجسد علاقات حسن الجوار في ظل الحرب الهجينة التي شنها الغرب"، وقال: "في الوقت الذي شن فيه الغرب حربا هجينة ضدنا، يجسّد التعاون الروسي البيلاروسي علاقات حسن الجوار القائمة على الاحترام والمساعدة المتبادلة".
وأكد وزير الدفاع الروسي أن "الأنشطة التخريبية للغرب قوّضت أسس الحوار البناء بين الدول النووية"، وأردف: "يستمر تدهور منظومة الأمن العالمي. ونتيجةً للأنشطة التخريبية للغرب، قُوّضت أسس الحوار البنّاء بين الدول النووية".
وتابع أن "معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية تنتهي في 5 فبراير(شباط) 2026. ولمنع النمو غير المنضبط للترسانات النووية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالحدود الكمية المركزية لمعاهدة "ستارت" لمدة عام واحد، شريطة امتثال الولايات المتحدة".
وأكد بيلاؤوسوف أن "روسيا وبيلاروسيا، تعملان على تعزيز مجالهما الدفاعي المشترك، وتوفير إمدادات المعدات العسكرية، والتعاون بين مجمعيهما الصناعيين الدفاعيين"، مشيرًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا توليان أولوية لتعزيز القدرات القتالية لمجموعات قواتهما الإقليمية ونظام الدفاع الجوي الموحد.
وأكد بيلاؤوسوف أن مستوى التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا، يسمح لنا بالتصدي لجميع التهديدات الأمنية المعاصرة، قائلا: "أودّ التأكيد على أن المستوى الذي بلغناه من التعاون العسكري والعسكري التقني يسمح لنا باتخاذ قرارات مشتركة بسرعة للتصدي لجميع التحديات والتهديدات المعاصرة التي تهدد أمن بلدينا".
وتابع: "يحافظ الحلف على وجود عسكري متقدم كبير على الجهة الشرقية للحلف. وقد كثف أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع قرب حدود بلدينا. وبلغ العدد الإجمالي لقوات حلف شمال الأطلسي المشاركة في التدريبات التي أُجريت على الجهة الشرقية للحلف نحو 60 ألف عسكري".
وأوضح أن وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية ستوافقان، اليوم الأربعاء، على برنامج شراكة استراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية
مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.