بيلاؤوسوف: الغرب يقوض أسس الحوار البناء بين الدول النووية

وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماع الهيئة القيادية العليا لوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "يعدّ التعاون الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة أنشطة حلف شمال الأطلسي العدائية العلنية".وأكد بيلاؤوسوف أن "التعاون الروسي البيلاروسي يجسد علاقات حسن الجوار في ظل الحرب الهجينة التي شنها الغرب"، وقال: "في الوقت الذي شن فيه الغرب حربا هجينة ضدنا، يجسّد التعاون الروسي البيلاروسي علاقات حسن الجوار القائمة على الاحترام والمساعدة المتبادلة".وأكد وزير الدفاع الروسي أن "الأنشطة التخريبية للغرب قوّضت أسس الحوار البناء بين الدول النووية"، وأردف: "يستمر تدهور منظومة الأمن العالمي. ونتيجةً للأنشطة التخريبية للغرب، قُوّضت أسس الحوار البنّاء بين الدول النووية".وأكد بيلاؤوسوف أن "روسيا وبيلاروسيا، تعملان على تعزيز مجالهما الدفاعي المشترك، وتوفير إمدادات المعدات العسكرية، والتعاون بين مجمعيهما الصناعيين الدفاعيين"، مشيرًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا توليان أولوية لتعزيز القدرات القتالية لمجموعات قواتهما الإقليمية ونظام الدفاع الجوي الموحد.وأكد بيلاؤوسوف أن مستوى التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا، يسمح لنا بالتصدي لجميع التهديدات الأمنية المعاصرة، قائلا: "أودّ التأكيد على أن المستوى الذي بلغناه من التعاون العسكري والعسكري التقني يسمح لنا باتخاذ قرارات مشتركة بسرعة للتصدي لجميع التحديات والتهديدات المعاصرة التي تهدد أمن بلدينا".وأوضح أن وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية ستوافقان، اليوم الأربعاء، على برنامج شراكة استراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.لوكاشينكو: ما دامت بيلاروسيا وروسيا تبنيان مستقبلا مشتركا فلا يمكن كسرهمالوكاشينكو يحدد "الحالة الوحيدة" التي تخوض بيلاروسيا فيها الحرب

