بوتن: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
بوتن: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
وقال بوتين خلال الاجتماع: "بيلاروسيا أصبحت اليوم شريكًا مهمًا لنا في قطاع الطاقة النووية، حيث تم بناء أول محطة للطاقة النووية فيها. علاوة على ذلك، نشأت صناعة في بيلاروسيا، ويعمل متخصصوها الآن مع روساتوم على بناء منشآت في دول ثالثة".ووصف الزعيم الروسي مينسك بأنها شريك جاد في مجال الطاقة النووية، ويتوسع تعاون الدول: "بشكل عام، وضعنا الاقتصادي ممتاز. إنه ببساطة مذهل. يتجاوز حجم التبادل التجاري بيننا 50 مليار دولار، وهو في نمو مستمر انطلاقًا من قاعدة ضخمة. وقد نما خلال العام الماضي، وفي الأشهر الأولى من هذا العام، وخلال النصف الأول منه".وأكد أن روسيا وبيلاروسيا تتعاونان بنشاط في الشؤون الأمنية.من المتوقع أن يناقش رئيسا الدولتين القضايا الأكثر إلحاحًا في تطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والوضع في المنطقة، والأجندة الدولية.كما صرح الزعيم البيلاروسي بأنه ينوي نقل "جميع الأخبار" والرسائل إلى بوتين، بما في ذلك من الأمريكيين.وقال لوكاشينكو في اجتماع منتدى "أسبوع الذرة العالمي"، مخاطبا الرئيس الروسي: "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، شكرا لك على جعل بلدنا دولة نووية حقيقية. دون ادخار أي أسرار، ملتزمين بالقانون الدولي والمبادئ. نحن مستعدون لمواصلة عملنا ليس فقط في بيلاروسيا، بل على الصعيد الدولي أيضًا، للمساعدة في بناء محطات الطاقة النووية. بإمكاننا فعل كل شيء".انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتينبوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
بوتن: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية

يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بيلاروسيا أصبحت شريكًا فاعلًا لروسيا في قطاع الطاقة النووية، حيث يتعاون متخصصون من كلا البلدين لبناء محطات طاقة نووية في دول ثالثة.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "بيلاروسيا أصبحت اليوم شريكًا مهمًا لنا في قطاع الطاقة النووية، حيث تم بناء أول محطة للطاقة النووية فيها. علاوة على ذلك، نشأت صناعة في بيلاروسيا، ويعمل متخصصوها الآن مع روساتوم على بناء منشآت في دول ثالثة".

وشكر الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي على حضوره فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية. وأكد بوتين: "في جوهرها، هذه مناسبة مشتركة"، مضيفًا أن هذه الذكرى تُخلّد ذكرى تأسيس الصناعة النووية في الاتحاد السوفيتي، حيث كانت روسيا وبيلاروسيا تربطهما روابط مشتركة".

ووصف الزعيم الروسي مينسك بأنها شريك جاد في مجال الطاقة النووية، ويتوسع تعاون الدول: "بشكل عام، وضعنا الاقتصادي ممتاز. إنه ببساطة مذهل. يتجاوز حجم التبادل التجاري بيننا 50 مليار دولار، وهو في نمو مستمر انطلاقًا من قاعدة ضخمة. وقد نما خلال العام الماضي، وفي الأشهر الأولى من هذا العام، وخلال النصف الأول منه".

وأشار إلى أنه "نحن نعمل بنشاط في جميع المجالات تقريبا. الأمر نفسه ينطبق على قضايا ضمان أمن دولة الاتحاد".

وأكد أن روسيا وبيلاروسيا تتعاونان بنشاط في الشؤون الأمنية.

أعلن لوكاشينكوعن إمكانية بناء محطة للطاقة النووية في شرق بيلاروسيا بهدف تطوير مناطق جديدة في روسيا: "إذا تم اتخاذ القرار، فسنبدأ على الفور ببناء محطة جديدة إذا كانت هناك حاجة لذلك في غرب روسيا وفي المناطق المحررة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
لوكاشينكو يشكر بوتين على إسهامه في جعل بيلاروسيا دولة نووية حقيقية
أمس, 14:57 GMT
من المتوقع أن يناقش رئيسا الدولتين القضايا الأكثر إلحاحًا في تطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والوضع في المنطقة، والأجندة الدولية.

ومن بين المواضيع الأخرى، التي أعلن عنها لوكاشينكو نفسه في اليوم السابق، بناء محطة طاقة نووية بيلاروسية ثانية.

كما صرح الزعيم البيلاروسي بأنه ينوي نقل "جميع الأخبار" والرسائل إلى بوتين، بما في ذلك من الأمريكيين.

وصل رئيس بيلاروسيا إلى روسيا في زيارة عمل يوم الخميس. في اليوم السابق، شارك في المنتدى العالمي للطاقة الذرية المخصص للذكرى 80 للصناعة المحلية.

وقال لوكاشينكو في اجتماع منتدى "أسبوع الذرة العالمي"، مخاطبا الرئيس الروسي: "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، شكرا لك على جعل بلدنا دولة نووية حقيقية. دون ادخار أي أسرار، ملتزمين بالقانون الدولي والمبادئ. نحن مستعدون لمواصلة عملنا ليس فقط في بيلاروسيا، بل على الصعيد الدولي أيضًا، للمساعدة في بناء محطات الطاقة النووية. بإمكاننا فعل كل شيء".
