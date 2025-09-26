https://sarabic.ae/20250926/بدء-المحادثات-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-الكرملين--عاجل-1105288102.html

بوتن: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بيلاروسيا أصبحت شريكًا فاعلًا لروسيا في قطاع الطاقة النووية، حيث يتعاون متخصصون من كلا البلدين لبناء محطات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال الاجتماع: "بيلاروسيا أصبحت اليوم شريكًا مهمًا لنا في قطاع الطاقة النووية، حيث تم بناء أول محطة للطاقة النووية فيها. علاوة على ذلك، نشأت صناعة في بيلاروسيا، ويعمل متخصصوها الآن مع روساتوم على بناء منشآت في دول ثالثة".ووصف الزعيم الروسي مينسك بأنها شريك جاد في مجال الطاقة النووية، ويتوسع تعاون الدول: "بشكل عام، وضعنا الاقتصادي ممتاز. إنه ببساطة مذهل. يتجاوز حجم التبادل التجاري بيننا 50 مليار دولار، وهو في نمو مستمر انطلاقًا من قاعدة ضخمة. وقد نما خلال العام الماضي، وفي الأشهر الأولى من هذا العام، وخلال النصف الأول منه".وأكد أن روسيا وبيلاروسيا تتعاونان بنشاط في الشؤون الأمنية.من المتوقع أن يناقش رئيسا الدولتين القضايا الأكثر إلحاحًا في تطوير العلاقات البيلاروسية الروسية، والوضع في المنطقة، والأجندة الدولية.كما صرح الزعيم البيلاروسي بأنه ينوي نقل "جميع الأخبار" والرسائل إلى بوتين، بما في ذلك من الأمريكيين.وقال لوكاشينكو في اجتماع منتدى "أسبوع الذرة العالمي"، مخاطبا الرئيس الروسي: "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، شكرا لك على جعل بلدنا دولة نووية حقيقية. دون ادخار أي أسرار، ملتزمين بالقانون الدولي والمبادئ. نحن مستعدون لمواصلة عملنا ليس فقط في بيلاروسيا، بل على الصعيد الدولي أيضًا، للمساعدة في بناء محطات الطاقة النووية. بإمكاننا فعل كل شيء".انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتينبوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم

