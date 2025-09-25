عربي
لوكاشينكو يشكر بوتين على إسهامه في جعل بيلاروسيا دولة نووية حقيقية
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن بيلاروسيا أصبحت دولة نووية حقيقية بفضل روسيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع منتدى "أسبوع الذرة العالمي"، مخاطبا الرئيس الروسي: "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، شكرا لك على جعل بلدنا دولة نووية حقيقية. دون ادخار أي أسرار، ملتزمين بالقانون الدولي والمبادئ. نحن مستعدون لمواصلة عملنا ليس فقط في بيلاروسيا، بل على الصعيد الدولي أيضًا، للمساعدة في بناء محطات الطاقة النووية. بإمكاننا فعل كل شيء".صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو علماء من مختلف الدول للتعاون في تقنيات تمهد الطريق لعصر جديد في مجال الطاقة النووية.وأضاف بوتين: "نساعد شركاءنا في قطاع الطاقة النووية لتحقيق قفزة نوعية في التنمية، والارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى جديد من الكفاءة، وفي نهاية المطاف، تحسين جودة حياة الناس".
لوكاشينكو يشكر بوتين على إسهامه في جعل بيلاروسيا دولة نووية حقيقية

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن بيلاروسيا أصبحت دولة نووية حقيقية بفضل روسيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع منتدى "أسبوع الذرة العالمي"، مخاطبا الرئيس الروسي: "فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، شكرا لك على جعل بلدنا دولة نووية حقيقية. دون ادخار أي أسرار، ملتزمين بالقانون الدولي والمبادئ. نحن مستعدون لمواصلة عملنا ليس فقط في بيلاروسيا، بل على الصعيد الدولي أيضًا، للمساعدة في بناء محطات الطاقة النووية. بإمكاننا فعل كل شيء".

وأضاف أن بيلاروسيا وروسيا مستعدتان لضمان جودة بناء محطات الطاقة النووية. وخاطب الرئيس البيلاروسي رئيس الوزراء الأرميني، قائلًا: "نعم، نيكول فوفاييفيتش (باشينيان)، إذا لزم الأمر، يرجى الاتصال بنا. إذا وافق الرئيس (الروسي)، فنحن مستعدون للبدء".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
بوتين خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": المحطات النووية الروسية هي الأكثر طلبا في العالم
14:00 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو علماء من مختلف الدول للتعاون في تقنيات تمهد الطريق لعصر جديد في مجال الطاقة النووية.

وقال بوتين، خلال منتدى "أسبوع الذرة العالمي": "من المقرر إجراء اختبار شامل لمجموعة واسعة من المواد المتقدمة للطاقة النووية ذات الحلقة المغلقة في المركز الدولي للأبحاث، الذي يجري إنشاؤه في مدينة أوليانوفسك في روسيا، وندعو علماء من مختلف الدول للتعاون في تطوير تقنيات تمهّد الطريق لعصر جديد، دون مبالغة، في مجال الطاقة النووية".

وأضاف بوتين: "نساعد شركاءنا في قطاع الطاقة النووية لتحقيق قفزة نوعية في التنمية، والارتقاء بالاقتصاد إلى مستوى جديد من الكفاءة، وفي نهاية المطاف، تحسين جودة حياة الناس".
