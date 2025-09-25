عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
https://sarabic.ae/20250925/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-المنتدى-الدولي-أسبوع-الذرة-العالمي-1105253442.html
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي"، بحضور عدد من الزعماء والدبلوماسيين والاقتصاديين من دول عدة. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
والتقى بوتين برؤساء الوفود الأجنبية على هامش المنتدى العالمي للطاقة الذرية، بمن فيهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.وجاء في بيان نشره الكرملين: "اجتمع فلاديمير بوتين مع رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى العالمي للطاقة الذرية في جناح الذرة في مركز "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، وتم نشر لقطات من مناقشات غير رسمية".وافتتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار، اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، في مجمّع "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي

14:00 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 25.09.2025)
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي"، بحضور عدد من الزعماء والدبلوماسيين والاقتصاديين من دول عدة.
والتقى بوتين برؤساء الوفود الأجنبية على هامش المنتدى العالمي للطاقة الذرية، بمن فيهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وجاء في بيان نشره الكرملين: "اجتمع فلاديمير بوتين مع رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى العالمي للطاقة الذرية في جناح الذرة في مركز "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني)، وتم نشر لقطات من مناقشات غير رسمية".
وافتتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار، اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، في مجمّع "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
