خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير-مبادرة-بوتين-لتجديد-معاهدة-ستارت-تصنع-حالة-من-الانفراج-بعد-التزايد-في-سباق-التسلح-1105139239.html
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن أهمية مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تجديد معاهدة "(نيو)... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T17:47+0000
2025-09-22T18:03+0000
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
وشدد زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "مبادرة الرئيس الروسي بتجديد معاهدة "ستارت"، بمثابة فرصة لإحلال أجواء أفضل على المستوى الدولي، وتصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح خصوصا منه السلاح الذي يعتمد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والذي بات يشكل خطرا على مستقبل البشرية".واعتبر زيدان أن "تعمد بوتين إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي يؤشر على جديتها وأهمية السير بالحوار لتجديد اتفاقية "ستارت"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يأتي نتيجة التشنج الرفيع المستوى الذي حصل جراء التوترات في أوروبا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديوالجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
https://sarabic.ae/20250922/بوتين-روسيا-قادرة-على-الرد-على-أي-تهديدات--عاجل--1105123266.html
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح

17:47 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 18:03 GMT 22.09.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن أهمية مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تجديد معاهدة "(نيو) ستارت"، مؤكدا أنها "بارقة أمل يمكن البناء عليها للخروج من الانسداد الذي يواجه الوضع الدولي العام المتأثر بالتشنجات القائمة في أكثر من منطقة من العالم".
وشدد زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "مبادرة الرئيس الروسي بتجديد معاهدة "ستارت"، بمثابة فرصة لإحلال أجواء أفضل على المستوى الدولي، وتصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح خصوصا منه السلاح الذي يعتمد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والذي بات يشكل خطرا على مستقبل البشرية".

وتابع زيدان متسائلا: "إذا كانت إدارة ترامب ستقابل مبادرة الرئيس الروسي بإيجابية وتجلس على طاولة المفاوضات لتجديد معاهدة "ستارت" التي هي ضرورة للعالم أجمع"، مشيرا إلى أن "المبادرة لا تتعلق فقط بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خاصة بعد تأكيد بوتين ثقته بقوة الردع الروسية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بوتين: روسيا مستعدة للالتزام بقيود معاهدة "نيو ستارت" لمدة عام واحد في حال استعداد أمريكا لذلك
11:50 GMT
واعتبر زيدان أن "تعمد بوتين إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي يؤشر على جديتها وأهمية السير بالحوار لتجديد اتفاقية "ستارت"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يأتي نتيجة التشنج الرفيع المستوى الذي حصل جراء التوترات في أوروبا".

ورأى زيدان أن "الإدارة الأمريكية أمام مساحة يجب أن تستغلها لتجنب البشرية جمعاء سباق التسلح الذي لن يكون في نهاية المطاف لمصلحة الولايات المتحدة، ولا الاستقرار العالمي ولا حتى البشرية جمعاء"، مشددا ان "سباق التسلح قد يتفلت عن ضوابطه في أي لحظة، ويكفي العالم مآس وحروبا وإخفاقات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديو
الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
