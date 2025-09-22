https://sarabic.ae/20250922/خبير-مبادرة-بوتين-لتجديد-معاهدة-ستارت-تصنع-حالة-من-الانفراج-بعد-التزايد-في-سباق-التسلح-1105139239.html
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح
خبير: مبادرة بوتين لتجديد معاهدة "ستارت" تصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن أهمية مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تجديد معاهدة "(نيو) ستارت"
وشدد زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "مبادرة الرئيس الروسي بتجديد معاهدة "ستارت"، بمثابة فرصة لإحلال أجواء أفضل على المستوى الدولي، وتصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح خصوصا منه السلاح الذي يعتمد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والذي بات يشكل خطرا على مستقبل البشرية".واعتبر زيدان أن "تعمد بوتين إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي يؤشر على جديتها وأهمية السير بالحوار لتجديد اتفاقية "ستارت"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يأتي نتيجة التشنج الرفيع المستوى الذي حصل جراء التوترات في أوروبا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.بوتين: روسيا تواصل تطوير قواتها المسلحة وجعلها حديثة ... فيديوالجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية بعد انتهاء موعد معاهدة "نيو ستارت"
تحدث أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، عن أهمية مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تجديد معاهدة "(نيو) ستارت"، مؤكدا أنها "بارقة أمل يمكن البناء عليها للخروج من الانسداد الذي يواجه الوضع الدولي العام المتأثر بالتشنجات القائمة في أكثر من منطقة من العالم".
وشدد زيدان في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "مبادرة الرئيس الروسي بتجديد معاهدة "ستارت"، بمثابة فرصة لإحلال أجواء أفضل على المستوى الدولي، وتصنع حالة من الانفراج بعد التزايد في سباق التسلح خصوصا منه السلاح الذي يعتمد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والذي بات يشكل خطرا على مستقبل البشرية".
وتابع زيدان متسائلا: "إذا كانت إدارة ترامب ستقابل مبادرة الرئيس الروسي بإيجابية وتجلس على طاولة المفاوضات لتجديد معاهدة "ستارت" التي هي ضرورة للعالم أجمع"، مشيرا إلى أن "المبادرة لا تتعلق فقط بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، خاصة بعد تأكيد بوتين ثقته بقوة الردع الروسية".
واعتبر زيدان أن "تعمد بوتين إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي يؤشر على جديتها وأهمية السير بالحوار لتجديد اتفاقية "ستارت"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يأتي نتيجة التشنج الرفيع المستوى الذي حصل جراء التوترات في أوروبا".
ورأى زيدان أن "الإدارة الأمريكية أمام مساحة يجب أن تستغلها لتجنب البشرية جمعاء سباق التسلح الذي لن يكون في نهاية المطاف لمصلحة الولايات المتحدة، ولا الاستقرار العالمي ولا حتى البشرية جمعاء"، مشددا ان "سباق التسلح قد يتفلت عن ضوابطه في أي لحظة، ويكفي العالم مآس وحروبا وإخفاقات".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن الرفض الكامل لمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
(معاهدة ستارت) سيؤثر سلبا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.