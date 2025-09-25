https://sarabic.ae/20250925/انطلاق-فعاليات-أسبوع-الذرة-العالمي-في-روسيا-كلمة-منتظرة-لبوتين-1105241334.html
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
سبوتنيك عربي
يفتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، بمنتزه "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T11:25+0000
2025-09-25T11:25+0000
2025-09-25T11:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_8cc794e75db21d792adb4bcba41d40b0.jpg
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى اليوم الخميس، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينج، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر وبعض المنظمات المتخصصة.ويعقد برنامج الأعمال للمنتدى تحت شعار" كل شيء يبدأ بذرة " وسيجمع المشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة مواضيعية، كجزء من برنامج الشباب، سيعقد المشاركون اجتماعات ملهمة مع خبراء من الصناعة النووية. وتتوقع روساتوم مشاركة أكثر من 100 دولة في المنتدى ، كما قال أليكسي ليخاتشيف ، المدير العام للمؤسسة النووية الروسية الحكومية ، في وقت سابق. وأشار ليخاتشيف إلى أن روساتوم تخطط لإبرام حوالي 50 اتفاقية جديدة واتفاقيات مهمة من الناحية القانونية في الأسبوع الذري العالمي. وترحب روساتوم بضيوف المنتدى كزعيم بلا منازع للصناعة النووية العالمية. تعمل المؤسسة الحكومية في أكثر من 60 دولة ، وتشمل محفظة روساتوم للطلبات الأجنبية لبناء محطات الطاقة النووية 33 وحدة عالية السعة في 10 دول وأول مشروع تصدير في العالم لبناء محطات طاقة نووية منخفضة السعة في أوزبكستان. ومن بين 25 محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء بالفعل بموجب عقود تصدير في العالم، يتم بناء 22 وحدة باستخدام التقنيات الروسية.وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روساتوم اليوم هي شركة عالمية رائدة في بناء وحدات طاقة جديدة، مما يشير إلى الموثوقية التي لا جدال فيها والود البيئي للتكنولوجيات النووية المحلية.اليوم، تقوم روساتوم ببناء محطات طاقة نووية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى مائة عام - بمعنى آخر ، يمكن لأربعة أجيال من عائلة واحدة استخدام الطاقة من محطات الطاقة النووية الحديثة على التوالي.ولكن ليس من خلال محطات الطاقة النووية الموحدة، فلقد تجاوزت روساتوم منذ فترة طويلة مجرد حلول الطاقة النووية، وابتكرت منتجات عالية التقنية في مجموعة متنوعة من الصناعات. ويتم إجراء أكثر من 2.5 مليون إجراء طبي سنويا في روسيا والخارج باستخدام تقنيات روساتوم، ولأول مرة في العالم، تدخل روساتوم الآن في جيل رابع جديد من تقنيات الطاقة النووية المتعلقة بإغلاق دورة الوقود النووي.روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
https://sarabic.ae/20250908/روساتوم-روسيا-والعراق-يخططان-لإعداد-اتفاقية-بشأن-الطاقة-النووية-السلمية---1104626028.html
https://sarabic.ae/20250912/روساتوم-والمؤسسة-الوطنية-الصينية-للطاقة-النووية-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتطوير-الموارد-البشرية-1104775750.html
https://sarabic.ae/20250917/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروساتوم-توقعان-اتفاقية-لدعم-مشاركة-النساء-والشباب-في-القطاع-النووي-1104956654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_2f89ecf89cf013dbe503e50ef5937c51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, روساتوم
روسيا, فلاديمير بوتين, روساتوم
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
يفتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، بمنتزه "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى اليوم الخميس، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينج، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر وبعض المنظمات المتخصصة.
واليوم ، تجسد الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية الروسية ، كما قال بوتين ، مهنئا العلماء النوويين بالذكرى السنوية الـ 80 لهذه الصناعة.
ويعقد برنامج الأعمال للمنتدى تحت شعار" كل شيء يبدأ بذرة " وسيجمع المشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة مواضيعية، كجزء من برنامج الشباب، سيعقد المشاركون اجتماعات ملهمة مع خبراء من الصناعة النووية.
من المتوقع أن يجمع برنامج الشباب أكثر من 18000 شاب من جميع أنحاء العالم، وستعكس منطقة المعرض في الأسبوع الذري العالمي كيف تغير التقنيات النووية، حياة ملايين الأشخاص حول العالم للأفضل.
وتتوقع روساتوم مشاركة أكثر من 100 دولة في المنتدى ، كما قال أليكسي ليخاتشيف ، المدير العام للمؤسسة النووية الروسية الحكومية ، في وقت سابق. وأشار ليخاتشيف إلى أن روساتوم تخطط لإبرام حوالي 50 اتفاقية جديدة واتفاقيات مهمة من الناحية القانونية في الأسبوع الذري العالمي.
وترحب روساتوم بضيوف المنتدى كزعيم بلا منازع للصناعة النووية العالمية. تعمل المؤسسة الحكومية في أكثر من 60 دولة ، وتشمل محفظة روساتوم للطلبات الأجنبية لبناء محطات الطاقة النووية 33 وحدة عالية السعة في 10 دول وأول مشروع تصدير في العالم لبناء محطات طاقة نووية منخفضة السعة في أوزبكستان. ومن بين 25 محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء بالفعل بموجب عقود تصدير في العالم، يتم بناء 22 وحدة باستخدام التقنيات الروسية.
وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روساتوم اليوم هي شركة عالمية رائدة في بناء وحدات طاقة جديدة، مما يشير إلى الموثوقية التي لا جدال فيها والود البيئي للتكنولوجيات النووية المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن موظفي شركة روساتوم الحكومية يحلون بشكل فعال المهام التي تهدف إلى إدخال تقنيات متطورة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحديث أسطول تكسير الجليد النووي، وتقديم مساهمة كبيرة في استكشاف الفضاء.
اليوم، تقوم روساتوم ببناء محطات طاقة نووية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى مائة عام - بمعنى آخر ، يمكن لأربعة أجيال من عائلة واحدة استخدام الطاقة من محطات الطاقة النووية الحديثة على التوالي.
من المبادئ المهمة التي تميز روساتوم عن المشاركين الآخرين في السوق النووية العالمية أن روسيا لا تبني محطات طاقة نووية في الخارج فحسب، بل تساعد أيضا في إنشاء صناعات كاملة كثيفة المعرفة، وتوفر لهم موظفين مؤهلين تأهيلا عاليا والبنية التحتية اللازمة، مما يساهم في نهاية المطاف في تطوير البلدان الشريكة وانتقالها إلى نظام تكنولوجي جديد.
ولكن ليس من خلال محطات الطاقة النووية الموحدة، فلقد تجاوزت روساتوم منذ فترة طويلة مجرد حلول الطاقة النووية، وابتكرت منتجات عالية التقنية في مجموعة متنوعة من الصناعات.
على سبيل المثال، تسمح تقنيات الطب النووي التي طورها العلماء النوويون للأطباء بتشخيص وهزيمة الأمراض التي كانت تعتبر غير قابلة للشفاء.
ويتم إجراء أكثر من 2.5 مليون إجراء طبي سنويا في روسيا والخارج باستخدام تقنيات روساتوم، ولأول مرة في العالم، تدخل روساتوم الآن في جيل رابع جديد من تقنيات الطاقة النووية المتعلقة بإغلاق دورة الوقود النووي.