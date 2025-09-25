انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/انطلاق-فعاليات-أسبوع-الذرة-العالمي-في-روسيا-كلمة-منتظرة-لبوتين-1105241334.html
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين
سبوتنيك عربي
يفتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، بمنتزه "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T11:25+0000
2025-09-25T11:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
روساتوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_8cc794e75db21d792adb4bcba41d40b0.jpg
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى اليوم الخميس، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينج، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر وبعض المنظمات المتخصصة.ويعقد برنامج الأعمال للمنتدى تحت شعار" كل شيء يبدأ بذرة " وسيجمع المشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة مواضيعية، كجزء من برنامج الشباب، سيعقد المشاركون اجتماعات ملهمة مع خبراء من الصناعة النووية. وتتوقع روساتوم مشاركة أكثر من 100 دولة في المنتدى ، كما قال أليكسي ليخاتشيف ، المدير العام للمؤسسة النووية الروسية الحكومية ، في وقت سابق. وأشار ليخاتشيف إلى أن روساتوم تخطط لإبرام حوالي 50 اتفاقية جديدة واتفاقيات مهمة من الناحية القانونية في الأسبوع الذري العالمي. وترحب روساتوم بضيوف المنتدى كزعيم بلا منازع للصناعة النووية العالمية. تعمل المؤسسة الحكومية في أكثر من 60 دولة ، وتشمل محفظة روساتوم للطلبات الأجنبية لبناء محطات الطاقة النووية 33 وحدة عالية السعة في 10 دول وأول مشروع تصدير في العالم لبناء محطات طاقة نووية منخفضة السعة في أوزبكستان. ومن بين 25 محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء بالفعل بموجب عقود تصدير في العالم، يتم بناء 22 وحدة باستخدام التقنيات الروسية.وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روساتوم اليوم هي شركة عالمية رائدة في بناء وحدات طاقة جديدة، مما يشير إلى الموثوقية التي لا جدال فيها والود البيئي للتكنولوجيات النووية المحلية.اليوم، تقوم روساتوم ببناء محطات طاقة نووية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى مائة عام - بمعنى آخر ، يمكن لأربعة أجيال من عائلة واحدة استخدام الطاقة من محطات الطاقة النووية الحديثة على التوالي.ولكن ليس من خلال محطات الطاقة النووية الموحدة، فلقد تجاوزت روساتوم منذ فترة طويلة مجرد حلول الطاقة النووية، وابتكرت منتجات عالية التقنية في مجموعة متنوعة من الصناعات. ويتم إجراء أكثر من 2.5 مليون إجراء طبي سنويا في روسيا والخارج باستخدام تقنيات روساتوم، ولأول مرة في العالم، تدخل روساتوم الآن في جيل رابع جديد من تقنيات الطاقة النووية المتعلقة بإغلاق دورة الوقود النووي.روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
https://sarabic.ae/20250908/روساتوم-روسيا-والعراق-يخططان-لإعداد-اتفاقية-بشأن-الطاقة-النووية-السلمية---1104626028.html
https://sarabic.ae/20250912/روساتوم-والمؤسسة-الوطنية-الصينية-للطاقة-النووية-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتطوير-الموارد-البشرية-1104775750.html
https://sarabic.ae/20250917/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروساتوم-توقعان-اتفاقية-لدعم-مشاركة-النساء-والشباب-في-القطاع-النووي-1104956654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_2f89ecf89cf013dbe503e50ef5937c51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, روساتوم
روسيا, فلاديمير بوتين, روساتوم

انطلاق فعاليات "أسبوع الذرة العالمي" في روسيا... كلمة منتظرة لبوتين

11:25 GMT 25.09.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يفتح المنتدى الدولي للأسبوع الذري العالمي أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس، في العاصمة موسكو، بمنتزه "في دي إن خا"، بصفته أكبر حدث مخصص للصناعات الذرية والصناعات ذات الصلة والمخصص للذكرى 80 للصناعة النووية الروسية.
ويعتبر المنتدى أكبر منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول النامية للبرامج النووية والوكالات الحكومية والشركات الكبيرة والمنظمات العامة والعلماء النوويين المحترفين والعلماء ورجال الأعمال.
ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى اليوم الخميس، بحضور رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، والقائم بأعمال رئيس ميانمار مين أونغ هلاينج، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن إيران وأوزبكستان ومصر والنيجر وبعض المنظمات المتخصصة.
واليوم ، تجسد الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية الروسية ، كما قال بوتين ، مهنئا العلماء النوويين بالذكرى السنوية الـ 80 لهذه الصناعة.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية
8 سبتمبر, 12:37 GMT
ويعقد برنامج الأعمال للمنتدى تحت شعار" كل شيء يبدأ بذرة " وسيجمع المشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة مواضيعية، كجزء من برنامج الشباب، سيعقد المشاركون اجتماعات ملهمة مع خبراء من الصناعة النووية.

من المتوقع أن يجمع برنامج الشباب أكثر من 18000 شاب من جميع أنحاء العالم، وستعكس منطقة المعرض في الأسبوع الذري العالمي كيف تغير التقنيات النووية، حياة ملايين الأشخاص حول العالم للأفضل.

وتتوقع روساتوم مشاركة أكثر من 100 دولة في المنتدى ، كما قال أليكسي ليخاتشيف ، المدير العام للمؤسسة النووية الروسية الحكومية ، في وقت سابق. وأشار ليخاتشيف إلى أن روساتوم تخطط لإبرام حوالي 50 اتفاقية جديدة واتفاقيات مهمة من الناحية القانونية في الأسبوع الذري العالمي.
وترحب روساتوم بضيوف المنتدى كزعيم بلا منازع للصناعة النووية العالمية. تعمل المؤسسة الحكومية في أكثر من 60 دولة ، وتشمل محفظة روساتوم للطلبات الأجنبية لبناء محطات الطاقة النووية 33 وحدة عالية السعة في 10 دول وأول مشروع تصدير في العالم لبناء محطات طاقة نووية منخفضة السعة في أوزبكستان. ومن بين 25 محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء بالفعل بموجب عقود تصدير في العالم، يتم بناء 22 وحدة باستخدام التقنيات الروسية.
وأشار الرئيس بوتين، إلى أن روساتوم اليوم هي شركة عالمية رائدة في بناء وحدات طاقة جديدة، مما يشير إلى الموثوقية التي لا جدال فيها والود البيئي للتكنولوجيات النووية المحلية.
روساتوم والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الموارد البشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
"روساتوم" والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الموارد البشرية
12 سبتمبر, 08:51 GMT

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أن موظفي شركة روساتوم الحكومية يحلون بشكل فعال المهام التي تهدف إلى إدخال تقنيات متطورة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحديث أسطول تكسير الجليد النووي، وتقديم مساهمة كبيرة في استكشاف الفضاء.

اليوم، تقوم روساتوم ببناء محطات طاقة نووية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى مائة عام - بمعنى آخر ، يمكن لأربعة أجيال من عائلة واحدة استخدام الطاقة من محطات الطاقة النووية الحديثة على التوالي.

من المبادئ المهمة التي تميز روساتوم عن المشاركين الآخرين في السوق النووية العالمية أن روسيا لا تبني محطات طاقة نووية في الخارج فحسب، بل تساعد أيضا في إنشاء صناعات كاملة كثيفة المعرفة، وتوفر لهم موظفين مؤهلين تأهيلا عاليا والبنية التحتية اللازمة، مما يساهم في نهاية المطاف في تطوير البلدان الشريكة وانتقالها إلى نظام تكنولوجي جديد.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروساتوم توقعان اتفاقية لتعزيز مشاركة النساء والشباب في القطاع النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"روساتوم" توقعان اتفاقية لدعم مشاركة النساء والشباب في القطاع النووي
17 سبتمبر, 17:24 GMT
ولكن ليس من خلال محطات الطاقة النووية الموحدة، فلقد تجاوزت روساتوم منذ فترة طويلة مجرد حلول الطاقة النووية، وابتكرت منتجات عالية التقنية في مجموعة متنوعة من الصناعات.

على سبيل المثال، تسمح تقنيات الطب النووي التي طورها العلماء النوويون للأطباء بتشخيص وهزيمة الأمراض التي كانت تعتبر غير قابلة للشفاء.

ويتم إجراء أكثر من 2.5 مليون إجراء طبي سنويا في روسيا والخارج باستخدام تقنيات روساتوم، ولأول مرة في العالم، تدخل روساتوم الآن في جيل رابع جديد من تقنيات الطاقة النووية المتعلقة بإغلاق دورة الوقود النووي.
روسيا وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة في إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала