"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا والحرب في أوكرانيا ليست نزهة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/روساتوم-روسيا-والعراق-يخططان-لإعداد-اتفاقية-بشأن-الطاقة-النووية-السلمية---1104626028.html
"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية
"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
تخطط روسيا والعراق لإعداد اتفاقية حكومية دولية بشأن الذرة السلمية والعمل على مشاريع محددة في هذا المجال، وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T12:37+0000
2025-09-08T12:37+0000
العراق
روسيا
الطاقة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/18/1049921389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1447ad43335a53f5bb5af71aa10fad20.jpg
وقال التقرير: "تم توقيع مذكرة تعاون إطارية مع هيئة الطاقة الذرية العراقية، والتي تنص على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للعمل على مشاريع محددة وإعداد اتفاقية حكومية دولية جديدة حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".يفتح التعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي آفاقًا جديدة لتطوير الطاقة الذرية السلمية في الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز العلاقات الدولية في مجال الطاقة النووية.في يونيو/حزيران، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تصرّ باستمرار على الاعتراف بحق كل دولة في تطوير صناعتها النووية للأغراض السلمية.وأكد أن لجميع الدول الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وتشغيل محطات الطاقة النووية، وإنشاء صناعة طاقة نووية سلمية.وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، فادي الشمّاري، بشأن العلاقات مع روسيا، أن العلاقة "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوها إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الوزراء-العراقي-النفط-العراقي-سيستمر-بتغذية-الأسواق-العالمية-لما-يزيد-عن-120-عاما-1104571535.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/18/1049921389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e47bc438436ea25492e4241d1f0a8a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, روسيا, الطاقة النووية
العراق, روسيا, الطاقة النووية

"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية

12:37 GMT 08.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تخطط روسيا والعراق لإعداد اتفاقية حكومية دولية بشأن الذرة السلمية والعمل على مشاريع محددة في هذا المجال، وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم" لعام 2024.
وقال التقرير: "تم توقيع مذكرة تعاون إطارية مع هيئة الطاقة الذرية العراقية، والتي تنص على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للعمل على مشاريع محددة وإعداد اتفاقية حكومية دولية جديدة حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".
يفتح التعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي آفاقًا جديدة لتطوير الطاقة الذرية السلمية في الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز العلاقات الدولية في مجال الطاقة النووية.
في يونيو/حزيران، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تصرّ باستمرار على الاعتراف بحق كل دولة في تطوير صناعتها النووية للأغراض السلمية.
وأكد أن لجميع الدول الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وتشغيل محطات الطاقة النووية، وإنشاء صناعة طاقة نووية سلمية.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
رئيس الوزراء العراقي: النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما
6 سبتمبر, 12:28 GMT
وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، فادي الشمّاري، بشأن العلاقات مع روسيا، أن العلاقة "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".
ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوها إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".
العراق.. السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن شبهات تهريب النفط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала