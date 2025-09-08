https://sarabic.ae/20250908/روساتوم-روسيا-والعراق-يخططان-لإعداد-اتفاقية-بشأن-الطاقة-النووية-السلمية---1104626028.html
"روساتوم": روسيا والعراق يخططان لإعداد اتفاقية بشأن الطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
تخطط روسيا والعراق لإعداد اتفاقية حكومية دولية بشأن الذرة السلمية والعمل على مشاريع محددة في هذا المجال، وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
العراق
روسيا
الطاقة النووية
العراق
الأخبار
ar_EG
تخطط روسيا والعراق لإعداد اتفاقية حكومية دولية بشأن الذرة السلمية والعمل على مشاريع محددة في هذا المجال، وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم" لعام 2024.
وقال التقرير: "تم توقيع مذكرة تعاون إطارية مع هيئة الطاقة الذرية العراقية، والتي تنص على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للعمل على مشاريع محددة وإعداد اتفاقية حكومية دولية جديدة حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".
يفتح التعاون بين روسيا والعراق في المجال النووي آفاقًا جديدة لتطوير الطاقة الذرية السلمية في الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز العلاقات الدولية في مجال الطاقة النووية.
في يونيو/حزيران، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تصرّ باستمرار على الاعتراف بحق كل دولة في تطوير صناعتها النووية للأغراض السلمية.
وأكد أن لجميع الدول الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وتشغيل محطات الطاقة النووية، وإنشاء صناعة طاقة نووية سلمية.
وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، فادي الشمّاري، بشأن العلاقات مع روسيا، أن العلاقة "ممتازة"، وأن "روسيا تُعدّ شريكًا اقتصاديًا مهمًا للعراق
، حيث تعمل شركاتها في مجالات عدة، أبرزها النفط والغاز، مع وجود تفاهمات لتوسيع التعاون في البنى التحتية".
ولفت إلى أن "السوق العراقي مفتوح"، وأن "روسيا مرحب بها دائمًا في العراق، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين"، منوها إلى "وجود تنسيق سياسي عالي المستوى، إضافة إلى الزيارات المتبادلة سواء المعلنة أو غير المعلنة".