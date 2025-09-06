https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الوزراء-العراقي-النفط-العراقي-سيستمر-بتغذية-الأسواق-العالمية-لما-يزيد-عن-120-عاما-1104571535.html

رئيس الوزراء العراقي: النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما

رئيس الوزراء العراقي: النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما، فيما دعا إلى إعادة النظر بحصة... 06.09.2025

وقال السوداني: في "منتدى بغداد للطاقة" المنعقد في العاصمة العراقية، إن "العراق عضو أساسي في أوبك، إضافة إلى مكانة الاحتياطي العراقي المؤكد الذي يصل إلى 150 مليار برميل وفق أوسط التقديرات ليكون في أعلى المراتب على مستوى العالم"، لافتا إلى أن "هذا يعني أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات وهي ميزة تعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين". وتابع السوداني: "نؤكد الانفتاح على استقبال الشركات النفطية الراغبة للاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد"، مشيرا إلى أن "العراق يعمل على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، ومن هذا المنطلق فقد أجرينا محادثات قبل أسابيع لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري ليكون خيارا من بين خيارات تنوع منافذ التصدير العراقية". وتستضيف بغداد فعاليات "منتدى بغداد الدولي للطاقة" اليوم وغدا، 6 و 7 أيلول/ سبتمبر، وبمشاركة وزراء للطاقة وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال من داخل العراق وخارجه.

