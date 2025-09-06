رئيس الوزراء العراقي: النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما، فيما دعا إلى إعادة النظر بحصة العراق التصديرية من النفط.
وقال السوداني: في "منتدى بغداد للطاقة" المنعقد في العاصمة العراقية، إن "العراق عضو أساسي في أوبك، إضافة إلى مكانة الاحتياطي العراقي المؤكد الذي يصل إلى 150 مليار برميل وفق أوسط التقديرات ليكون في أعلى المراتب على مستوى العالم"، لافتا إلى أن "هذا يعني أن النفط العراقي سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاما في أقل التقديرات وهي ميزة تعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين".
وأضاف أن "حصتنا التصديرية لا تتناسب مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكان وحاجة البلد للعوائد المالية لتوفير الإعمار والخدمات، ونأمل من الأشقاء والأصدقاء أن يتفهموا بشكل أعمق هذه الضرورة الاقتصادية والتنموية العراقية ويعيدوا النظر بحجم حصة العراق وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية".
وتابع السوداني: "نؤكد الانفتاح على استقبال الشركات النفطية الراغبة للاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد"، مشيرا إلى أن "العراق يعمل على تنويع منافذ التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية، ومن هذا المنطلق فقد أجرينا محادثات قبل أسابيع لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري ليكون خيارا من بين خيارات تنوع منافذ التصدير العراقية".
وأوضح أنه "لا يمكن للعراق أن يكتفي بدور المصدر التقليدي للنفط بل يتحتم علينا التواصل مع كل التطبيقات الحامية للبيئة وأن نتمكن من الإمساك بزمام اشتراطات مواجهة التغير المناخي، وهنا كانت الخطوة الأبرز نحو إنهاء حرق الغاز المصاحب والاستفادة التامة من 1300 مليون قدم مكعب قياسي أجري إنتاجها بمصاحبة إنتاجنا النفطي وقد تجاوزنا نسبة 70 بالمئة من إعادة استخدام هذا الغاز المصاحب وصولا إلى الإنهاء التام للحرق في غضون عامين".
وتستضيف بغداد فعاليات "منتدى بغداد الدولي للطاقة" اليوم وغدا، 6 و 7 أيلول/ سبتمبر، وبمشاركة وزراء للطاقة وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإضافة إلى خبراء في هذا المجال من داخل العراق وخارجه.