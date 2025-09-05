تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
في عمق الصحراء الغربية للعراق، حيث تتشابك الوديان مع طرق التهريب السرية، يبرز وادي حوران كأخطر ملاذ لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وبؤرة تهدد استقرار المنطقة برمتها.
ومع انسحاب القوات الأمريكية، انفتحت الأبواب أمام القوات العراقية لتنفيذ عمليات دقيقة ضد هذه الخلايا، في وقت تتداخل فيه الجغرافيا والسياسة بين بغداد، وإقليم كردستان، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في معركة مفتوحة مع الإرهاب.
ويمتد وادي حوران عميقا في صحراء الأنبار حتى يلامس الحدود مع سوريا والأردن والسعودية، بطول يتجاوز 370 كيلومترا، اذ تمنحه تضاريسه الوعرة وكهوفه المتشابكة طبيعة جغرافية معقدة جعلت منه في السابق أحد أهم معاقل تنظيم "داعش"، الذي اتخذ منه قاعدة لانطلاق هجماته داخل المحافظة.
ورغم الحملات الأمنية المتكررة التي شنتها القوات العراقية، برا وجوا، ما يزال الوادي يصنف من النقاط الأمنية الهشة التي تتطلب متابعة مستمرة للحد من خطر تسلل التنظيم وخلاياه.
إنجاز استراتيجي
ويقول رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء سعد معن، في حديث لـ "سبوتنيك": "السيطرة على وادي حوران تعد عملية كبيرة ومهمة للغاية على مستوى الموقف الأمني في البلاد".
ويوضح معن أن "وادي حوران، وهو من أكبر الأودية في العراق، يمتاز بموقع استراتيجي لارتباطه بالحدود مع سوريا والأردن، إضافة إلى إشرافه على الطريق الدولي، وعدد من المدن الحيوية".
ويشير معن إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت اليوم ممسكة تماما بهذه المنطقة، ولم يعد هناك أي منفذ يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتهديد الأمن"، مؤكدا أن "السيطرة على الوادي تغلق واحدة من أهم الثغرات التي طالما شكلت تحديا أمنيا في السابق".
وختم معن: "هذا الإنجاز يعكس جاهزية القوات الأمنية وقدرتها على حماية البلاد وتعزيز الاستقرار"، مبينا أن "الوضع يسير بالاتجاه الصحيح نحو المزيد من الأمن".
فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية استقرار الأوضاع الأمنية في وادي حوران بمحافظة الأنبار، على الحدود مع السعودية، مشيرة إلى خلو المنطقة من أي نشاط إرهابي.
حيث قال اللواء تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة، إن "وادي حوران يتمتع بالأمان والاستقرار، وأن القوات الأمنية تسيطر بالكامل على خطوط الصد التي تم إنشاؤها لمنع أي محاولة تسلل إرهابي"، مشيرا إلى أن "وادي حوران يمتد لمسافة 370 كيلومترا، من شمال منطقة الثرثار وصولا إلى الحدود العراقية–السعودية.
وادي حوران.. بؤرة تهديد أمني
يقول المراقب السياسي العراقي محمد الكاظمي، لـ "سبوتنيك": "يعد وادي حوران في محافظة الأنبار إحدى الركائز الأساسية لتحركات "داعش" في المناطق الغربية من العراق، حيث شكل لسنوات طويلة ملاذا آمنا لعناصر التنظيم"، مشيرا إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق أتاح للقوات الأمنية العراقية فرصة تنفيذ عمليات دقيقة استهدفت خلايا التنظيم النائمة هناك".
ويضيف الكاظمي: "ما يزال وادي حوران يمثل تهديدا مباشرا للأمن في غرب العراق"، لافتاً إلى أن "التجربة الميدانية أثبتت فاعلية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة التنظيم، خصوصا في معركة الباغوز السورية وأريافها".
كما يوضح أن "هناك تنسيقا قائما بين قوات قسد وحكومة إقليم كردستان في إطار مكافحة الإرهاب، في حين لا توجد قنوات تنسيق مباشرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد"، مرجّعا ذلك إلى "الارتباط الجغرافي والتاريخي للكرد في هذه المناطق، وهو ما دفعهم إلى مواجهة خطر داعش بمعزل عن الحسابات القومية الأخرى".
وقبل أيام قليلة، أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن "قلقها العميق" إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مؤكدة في تدوينة على منصة "أكس"، أنها "تواصل إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب".
القوات الأمنية تحقق اختراقا في وادي حوران
في المقابل، يؤكد الخبير العسكري العراقي، عدنان الكناني، أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من توجيه ضربات دقيقة إلى مقرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران غربي البلاد".
ويضيف الكناني، في حديث لـ "سبوتنيك": "وادي حوران، الممتد من حديثة مرورا بعانة وراوة، وصولا إلى القائم وحتى الحدود مع الأردن والسعودية، يعد من أكثر المناطق وعورة لاحتوائه على كهوف طبيعية وصعوبة تضاريسه، وهو ما جعل التنظيم يتخذه ملاذا له خلال السنوات الماضية".
ووفقا للكناني، فإن العراق "تعمد إبقاء هذه المجاميع في مناطقها النائية لعدم تشكيلها أي تهديد مباشر على الأمن الداخلي، خصوصا مع إحكام السيطرة على الحدود العراقية، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت قدرة القوات الأمنية على ملاحقة هذه العناصر حتى في أكثر المناطق تعقيدا".
ويشير إلى أن "الطيران العراقي كان محظورا سابقا من تنفيذ عمليات واسعة في هذه المنطقة نظرا لقربها من قاعدة عين الأسد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في العراق، لكن القوات تمكنت مؤخرا من تنفيذ عمليات نوعية أعادت التأكيد على جاهزيتها وقدرتها على حماية البلاد من أي تهديد إرهابي".