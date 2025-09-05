تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/تهديد-يمتد-من-سوريا-إلى-العراق-وادي-حوران-في-مرمى-المواجهة-الأمنية--1104535386.html
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
سبوتنيك عربي
في عمق الصحراء الغربية للعراق، حيث تتشابك الوديان مع طرق التهريب السرية، يبرز وادي حوران كأخطر ملاذ لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وبؤرة... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T12:48+0000
2025-09-05T13:01+0000
العراق
حملة أمنية
القوات العراقية
تنظيم داعش الإرهابي
قسد
تقارير سبوتنيك
الحدود السورية العراقية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104534291_0:6:967:550_1920x0_80_0_0_646b80bd91f07f10405b6580a30c2190.jpg
ومع انسحاب القوات الأمريكية، انفتحت الأبواب أمام القوات العراقية لتنفيذ عمليات دقيقة ضد هذه الخلايا، في وقت تتداخل فيه الجغرافيا والسياسة بين بغداد، وإقليم كردستان، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في معركة مفتوحة مع الإرهاب.ورغم الحملات الأمنية المتكررة التي شنتها القوات العراقية، برا وجوا، ما يزال الوادي يصنف من النقاط الأمنية الهشة التي تتطلب متابعة مستمرة للحد من خطر تسلل التنظيم وخلاياه.إنجاز استراتيجيويقول رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء سعد معن، في حديث لـ "سبوتنيك": "السيطرة على وادي حوران تعد عملية كبيرة ومهمة للغاية على مستوى الموقف الأمني في البلاد".ويشير معن إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت اليوم ممسكة تماما بهذه المنطقة، ولم يعد هناك أي منفذ يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتهديد الأمن"، مؤكدا أن "السيطرة على الوادي تغلق واحدة من أهم الثغرات التي طالما شكلت تحديا أمنيا في السابق".وختم معن: "هذا الإنجاز يعكس جاهزية القوات الأمنية وقدرتها على حماية البلاد وتعزيز الاستقرار"، مبينا أن "الوضع يسير بالاتجاه الصحيح نحو المزيد من الأمن".حيث قال اللواء تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة، إن "وادي حوران يتمتع بالأمان والاستقرار، وأن القوات الأمنية تسيطر بالكامل على خطوط الصد التي تم إنشاؤها لمنع أي محاولة تسلل إرهابي"، مشيرا إلى أن "وادي حوران يمتد لمسافة 370 كيلومترا، من شمال منطقة الثرثار وصولا إلى الحدود العراقية–السعودية.وادي حوران.. بؤرة تهديد أمنييقول المراقب السياسي العراقي محمد الكاظمي، لـ "سبوتنيك": "يعد وادي حوران في محافظة الأنبار إحدى الركائز الأساسية لتحركات "داعش" في المناطق الغربية من العراق، حيث شكل لسنوات طويلة ملاذا آمنا لعناصر التنظيم"، مشيرا إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق أتاح للقوات الأمنية العراقية فرصة تنفيذ عمليات دقيقة استهدفت خلايا التنظيم النائمة هناك".ويضيف الكاظمي: "ما يزال وادي حوران يمثل تهديدا مباشرا للأمن في غرب العراق"، لافتاً إلى أن "التجربة الميدانية أثبتت فاعلية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة التنظيم، خصوصا في معركة الباغوز السورية وأريافها".وقبل أيام قليلة، أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن "قلقها العميق" إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مؤكدة في تدوينة على منصة "أكس"، أنها "تواصل إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب".القوات الأمنية تحقق اختراقا في وادي حورانفي المقابل، يؤكد الخبير العسكري العراقي، عدنان الكناني، أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من توجيه ضربات دقيقة إلى مقرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران غربي البلاد".ويضيف الكناني، في حديث لـ "سبوتنيك": "وادي حوران، الممتد من حديثة مرورا بعانة وراوة، وصولا إلى القائم وحتى الحدود مع الأردن والسعودية، يعد من أكثر المناطق وعورة لاحتوائه على كهوف طبيعية وصعوبة تضاريسه، وهو ما جعل التنظيم يتخذه ملاذا له خلال السنوات الماضية".ويشير إلى أن "الطيران العراقي كان محظورا سابقا من تنفيذ عمليات واسعة في هذه المنطقة نظرا لقربها من قاعدة عين الأسد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في العراق، لكن القوات تمكنت مؤخرا من تنفيذ عمليات نوعية أعادت التأكيد على جاهزيتها وقدرتها على حماية البلاد من أي تهديد إرهابي".
https://sarabic.ae/20250905/الدفاع-العراقية-وادي-حوران-على-الحدود-السعودية-آمن-وخال-من-الإرهاب-1104528587.html
https://sarabic.ae/20250904/توقيت-حساس-وصراع-سياسي-من-يربح-معركة-قانون-الحشد-الشعبي-العراقي؟-1104500624.html
https://sarabic.ae/20250708/داعش-يعود-من-البادية-والعراق-يختبر-جدية-دمشق-في-محاربته-1102469168.html
https://sarabic.ae/20250710/بين-تحدي-داعش-والجاهزية-الأمنية-كيف-ينتهي-مصير-قوات-التحالف-الدولي-في-العراق-لا-ينشر-1102526256.html
العراق
الحدود السورية العراقية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104534291_114:0:854:555_1920x0_80_0_0_e385f49d8de49b6714c6be0e0dfae48d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, حملة أمنية, القوات العراقية, تنظيم داعش الإرهابي, قسد, تقارير سبوتنيك, الحدود السورية العراقية, حصري
العراق, حملة أمنية, القوات العراقية, تنظيم داعش الإرهابي, قسد, تقارير سبوتنيك, الحدود السورية العراقية, حصري

تهديد يمتد من سوريا إلى العراق... وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية

12:48 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 05.09.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILتهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
في عمق الصحراء الغربية للعراق، حيث تتشابك الوديان مع طرق التهريب السرية، يبرز وادي حوران كأخطر ملاذ لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وبؤرة تهدد استقرار المنطقة برمتها.
ومع انسحاب القوات الأمريكية، انفتحت الأبواب أمام القوات العراقية لتنفيذ عمليات دقيقة ضد هذه الخلايا، في وقت تتداخل فيه الجغرافيا والسياسة بين بغداد، وإقليم كردستان، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في معركة مفتوحة مع الإرهاب.
ويمتد وادي حوران عميقا في صحراء الأنبار حتى يلامس الحدود مع سوريا والأردن والسعودية، بطول يتجاوز 370 كيلومترا، اذ تمنحه تضاريسه الوعرة وكهوفه المتشابكة طبيعة جغرافية معقدة جعلت منه في السابق أحد أهم معاقل تنظيم "داعش"، الذي اتخذ منه قاعدة لانطلاق هجماته داخل المحافظة.
ورغم الحملات الأمنية المتكررة التي شنتها القوات العراقية، برا وجوا، ما يزال الوادي يصنف من النقاط الأمنية الهشة التي تتطلب متابعة مستمرة للحد من خطر تسلل التنظيم وخلاياه.

إنجاز استراتيجي

ويقول رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء سعد معن، في حديث لـ "سبوتنيك": "السيطرة على وادي حوران تعد عملية كبيرة ومهمة للغاية على مستوى الموقف الأمني في البلاد".

ويوضح معن أن "وادي حوران، وهو من أكبر الأودية في العراق، يمتاز بموقع استراتيجي لارتباطه بالحدود مع سوريا والأردن، إضافة إلى إشرافه على الطريق الدولي، وعدد من المدن الحيوية".

ويشير معن إلى أن "القوات الأمنية العراقية باتت اليوم ممسكة تماما بهذه المنطقة، ولم يعد هناك أي منفذ يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتهديد الأمن"، مؤكدا أن "السيطرة على الوادي تغلق واحدة من أهم الثغرات التي طالما شكلت تحديا أمنيا في السابق".
© Sputnik . HASSAN NABILتهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
© Sputnik . HASSAN NABIL
وختم معن: "هذا الإنجاز يعكس جاهزية القوات الأمنية وقدرتها على حماية البلاد وتعزيز الاستقرار"، مبينا أن "الوضع يسير بالاتجاه الصحيح نحو المزيد من الأمن".
فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية استقرار الأوضاع الأمنية في وادي حوران بمحافظة الأنبار، على الحدود مع السعودية، مشيرة إلى خلو المنطقة من أي نشاط إرهابي.
حيث قال اللواء تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة، إن "وادي حوران يتمتع بالأمان والاستقرار، وأن القوات الأمنية تسيطر بالكامل على خطوط الصد التي تم إنشاؤها لمنع أي محاولة تسلل إرهابي"، مشيرا إلى أن "وادي حوران يمتد لمسافة 370 كيلومترا، من شمال منطقة الثرثار وصولا إلى الحدود العراقية–السعودية.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
الدفاع العراقية: وادي حوران على الحدود السعودية آمن وخال من الإرهاب
08:55 GMT

وادي حوران.. بؤرة تهديد أمني

يقول المراقب السياسي العراقي محمد الكاظمي، لـ "سبوتنيك": "يعد وادي حوران في محافظة الأنبار إحدى الركائز الأساسية لتحركات "داعش" في المناطق الغربية من العراق، حيث شكل لسنوات طويلة ملاذا آمنا لعناصر التنظيم"، مشيرا إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق أتاح للقوات الأمنية العراقية فرصة تنفيذ عمليات دقيقة استهدفت خلايا التنظيم النائمة هناك".
ويضيف الكاظمي: "ما يزال وادي حوران يمثل تهديدا مباشرا للأمن في غرب العراق"، لافتاً إلى أن "التجربة الميدانية أثبتت فاعلية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة التنظيم، خصوصا في معركة الباغوز السورية وأريافها".
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
توقيت حساس وصراع سياسي... من يربح معركة قانون الحشد الشعبي العراقي؟
أمس, 11:27 GMT

كما يوضح أن "هناك تنسيقا قائما بين قوات قسد وحكومة إقليم كردستان في إطار مكافحة الإرهاب، في حين لا توجد قنوات تنسيق مباشرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد"، مرجّعا ذلك إلى "الارتباط الجغرافي والتاريخي للكرد في هذه المناطق، وهو ما دفعهم إلى مواجهة خطر داعش بمعزل عن الحسابات القومية الأخرى".

وقبل أيام قليلة، أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن "قلقها العميق" إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، مؤكدة في تدوينة على منصة "أكس"، أنها "تواصل إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب".
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
"داعش" يعود من البادية... والعراق يختبر جدية دمشق في محاربته
8 يوليو, 09:13 GMT

القوات الأمنية تحقق اختراقا في وادي حوران

في المقابل، يؤكد الخبير العسكري العراقي، عدنان الكناني، أن "القوات الأمنية العراقية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من توجيه ضربات دقيقة إلى مقرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران غربي البلاد".
ويضيف الكناني، في حديث لـ "سبوتنيك": "وادي حوران، الممتد من حديثة مرورا بعانة وراوة، وصولا إلى القائم وحتى الحدود مع الأردن والسعودية، يعد من أكثر المناطق وعورة لاحتوائه على كهوف طبيعية وصعوبة تضاريسه، وهو ما جعل التنظيم يتخذه ملاذا له خلال السنوات الماضية".
التحالف الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
بين تحدي "داعش" والجاهزية الأمنية... كيف ينتهي مصير قوات التحالف الدولي في العراق
10 يوليو, 12:00 GMT
ووفقا للكناني، فإن العراق "تعمد إبقاء هذه المجاميع في مناطقها النائية لعدم تشكيلها أي تهديد مباشر على الأمن الداخلي، خصوصا مع إحكام السيطرة على الحدود العراقية، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت قدرة القوات الأمنية على ملاحقة هذه العناصر حتى في أكثر المناطق تعقيدا".
ويشير إلى أن "الطيران العراقي كان محظورا سابقا من تنفيذ عمليات واسعة في هذه المنطقة نظرا لقربها من قاعدة عين الأسد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في العراق، لكن القوات تمكنت مؤخرا من تنفيذ عمليات نوعية أعادت التأكيد على جاهزيتها وقدرتها على حماية البلاد من أي تهديد إرهابي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала