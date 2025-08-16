العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/العراق-يوجه-ضربات-جوية-حاسمة-ضد-إرهابيين-في-صلاح-الدين-وكركوك-1103832792.html
العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك
العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، "تنفيذ قصف جوي دقيق أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم في محافظتي صلاح الدين وكركوك، في إطار... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T20:22+0000
2025-08-16T20:22+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103396/81/1033968129_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_187334da35a3d1f78e13b3d4208a0983.jpg
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربتين جويتين استنادا إلى معلومات استخباراتية موثوقة.واستهدفت الضربة الأولى، التي استمرت عدة أيام، "وكرا إرهابيا رئيسيا في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل الإرهابيين داخله وتدميره بالكامل".كما شملت العملية "ضربة ثانية استهدفت وكر آخر للإرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، وتطهير وتفجير أنفاق وكهوف عدة في مناطق مختلفة من العراق.وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ذلك تم خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي".وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.وبحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، فإن العمليات "نُفذت وفقا لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".وكان العراق قد شهد سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين وبشكل خاص المكوّن الإيزيدي، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، منتصف العام 2014.
https://sarabic.ae/20250125/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-حرق-مركز-شرطة-في-بغداد-1097159043.html
https://sarabic.ae/20250729/الأمن-العراقي-يطيح-بمسؤولة-توزيع-كفالات-داعش-الإرهابي-1103153730.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103396/81/1033968129_163:0:2839:2007_1920x0_80_0_0_bfef47f25225995a66b0aec2dc3edc3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك

20:22 GMT 16.08.2025
© AP Photoشرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع المحتجين من اقتحام مبنى مجلس المحافظة خلال مظاهرة في البصرة، على بعد 550 كم جنوب شرق بغداد، العراق 15 يوليو/ تموز2018
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع المحتجين من اقتحام مبنى مجلس المحافظة خلال مظاهرة في البصرة، على بعد 550 كم جنوب شرق بغداد، العراق 15 يوليو/ تموز2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، "تنفيذ قصف جوي دقيق أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم في محافظتي صلاح الدين وكركوك، في إطار جهود مكافحة الإرهاب".
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربتين جويتين استنادا إلى معلومات استخباراتية موثوقة.

واستهدفت الضربة الأولى، التي استمرت عدة أيام، "وكرا إرهابيا رئيسيا في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل الإرهابيين داخله وتدميره بالكامل".
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء حرق مركز شرطة في بغداد
25 يناير, 22:29 GMT
كما شملت العملية "ضربة ثانية استهدفت وكر آخر للإرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأكدت الخلية أن القوات الأمنية تواصل رصد وملاحقة مخابئ العناصر الإرهابية بلا هوادة، مؤكدة أن العراق لن يكون ملاذا للإرهاب.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، وتطهير وتفجير أنفاق وكهوف عدة في مناطق مختلفة من العراق.
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ذلك تم خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي".
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الأمن العراقي يطيح بمسؤولة توزيع الكفالات المالية لتنظيم "داعش" الإرهابي
29 يوليو, 10:34 GMT
وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.
وأوضح الجهاز أنه "وبتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى".
وبحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، فإن العمليات "نُفذت وفقا لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".
وكان العراق قد شهد سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين وبشكل خاص المكوّن الإيزيدي، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، منتصف العام 2014.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала