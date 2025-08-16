https://sarabic.ae/20250816/العراق-يوجه-ضربات-جوية-حاسمة-ضد-إرهابيين-في-صلاح-الدين-وكركوك-1103832792.html
العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك
العراق
العراق يوجه ضربات جوية حاسمة ضد إرهابيين في صلاح الدين وكركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، "تنفيذ قصف جوي دقيق أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم في محافظتي صلاح الدين وكركوك، في إطار جهود مكافحة الإرهاب".
وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربتين جويتين استنادا إلى معلومات استخباراتية موثوقة.
واستهدفت الضربة الأولى، التي استمرت عدة أيام، "وكرا إرهابيا رئيسيا في وادي الشاي شرقي قاطع عمليات صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل الإرهابيين داخله وتدميره بالكامل".
كما شملت العملية "ضربة ثانية استهدفت وكر آخر للإرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك".
وأكدت الخلية أن القوات الأمنية تواصل رصد وملاحقة مخابئ العناصر الإرهابية بلا هوادة، مؤكدة أن العراق لن يكون ملاذا للإرهاب.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق
قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، وتطهير وتفجير أنفاق وكهوف عدة في مناطق مختلفة من العراق.
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ذلك تم خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابي".
وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظة نينوى، و4 في محافظة كركوك، وواحد في محافظة صلاح الدين، وآخر في محافظة السليمانية.
وأوضح الجهاز أنه "وبتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات و3 أنفاق في كركوك، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى".
وبحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، فإن العمليات "نُفذت وفقا لأوامر قضائية من القضاء العراقي من خلال إصدار أوامر القبض، حيث تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب
وبعد متابعة استخبارية دقيقة من توجيه ضربات استباقية لإنهاء ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".
وكان العراق قد شهد سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت العراقيين وبشكل خاص المكوّن الإيزيدي، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار شمالي البلاد، منتصف العام 2014.