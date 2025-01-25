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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250125/الداخلية-العراقية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-حرق-مركز-شرطة-في-بغداد-1097159043.html
الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء حرق مركز شرطة في بغداد
الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء حرق مركز شرطة في بغداد
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا، مساء السبت، نفت فيه قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية في بغداد. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T22:29+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه "ينفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانون بحق كل من يحاول الترويج أو نشر معلومات كاذبة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة إطلاق قنابل مسيلة للدموع "بالخطأ" من قبل عناصر الشرطة.وأفاد مصدر لقناة "السومرية نيوز" بوقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.وقد طالت حالات الاختناق عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات المهمة الحاضرة، بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية.وأكد المصدر أن العناصر الأمنية قامت بمهاجمة الصحفيين والإعلاميين ومصادرة أجهزة التصوير الخاصة بهم بعد قيامهم بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
https://sarabic.ae/20250125/بعد-إصلاح-سوريا-لسد-تشرين-العراق-إيرادات-دجلة-والفرات-مستقرة-وهناك-تحسن-في-التعاون-الإقليمي-1097156105.html
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تمدد-داعش-في-سوريا-1097120050.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء حرق مركز شرطة في بغداد

22:29 GMT 25.01.2025
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا، مساء السبت، نفت فيه قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية في بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه "ينفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانون بحق كل من يحاول الترويج أو نشر معلومات كاذبة".
سد تشرين في ريف حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
بعد إصلاح سوريا لسد "تشرين".. العراق: إيرادات دجلة والفرات مستقرة وهناك تحسن في التعاون الإقليمي
18:41 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة إطلاق قنابل مسيلة للدموع "بالخطأ" من قبل عناصر الشرطة.
وأفاد مصدر لقناة "السومرية نيوز" بوقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
وزير الخارجية العراقي يحذر من تمدد "داعش" في سوريا
أمس, 16:39 GMT
وقد طالت حالات الاختناق عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات المهمة الحاضرة، بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية.
وأكد المصدر أن العناصر الأمنية قامت بمهاجمة الصحفيين والإعلاميين ومصادرة أجهزة التصوير الخاصة بهم بعد قيامهم بتصوير الحادثة وحالات الاختناق التي تعرض لها بعض المسؤولين.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
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