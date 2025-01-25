https://sarabic.ae/20250125/بعد-إصلاح-سوريا-لسد-تشرين-العراق-إيرادات-دجلة-والفرات-مستقرة-وهناك-تحسن-في-التعاون-الإقليمي-1097156105.html

بعد إصلاح سوريا لسد "تشرين".. العراق: إيرادات دجلة والفرات مستقرة وهناك تحسن في التعاون الإقليمي

بعد إصلاح سوريا لسد "تشرين".. العراق: إيرادات دجلة والفرات مستقرة وهناك تحسن في التعاون الإقليمي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، بأن المياه الواصلة لنهري الفرات ودجلة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في التعاون الإقليمي. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T18:41+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "إيرادات المياه لنهر الفرات هذا اليوم بلغت عند سد حديثة 405 أمتار مكعبة في الثانية، حيث يتم تخزين جزء من هذه الكميات ويُطلق منها 275 مترا مكعبا في الثانية".وأوضح أن "الإيرادات في نهر دجلة، فقد بلغت عند سد الموصل 421 مترا مكعبا في الثانية، ويتم إطلاق 400 متر مكعب في الثانية"، مضيفا أن "الإيرادات الحالية للنهرين متقاربة، مع وجود زيادة طفيفة في مستويات المياه تعود إلى عاملين رئيسيين".وأشار إلى أن العاملين الرئيسيين هما، التوافق الإقليمي، على خلفية التعاون المستمر بين العراق وتركيا وسوريا حيال تثبيت الحصص المائية بناء على الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول، ما أسهم في استقرار تدفقات المياه من الحدود التركية إلى السورية ثم العراقية.واعتبر خالد شمال، أن تحسن إدارة المياه، هو العامل الثاني، حيث تجاوز العراق وسوريا صعوبات إدارة المياه بينهما والتي تفاقمت بسبب الظروف السياسية والأمنية خلال السنوات الماضية.ولفت إلى أن "المياه القادمة من سوريا تصل بشكل واضح ومنتظم عبر الحدود السورية - العراقية، مع حل الإشكالية التي طرأت مؤخرًا في تشغيل سد تشرين، بعدما قامت الفرق الفنية السورية بإصلاح الأضرار التي تعرض لها السد".وذكر المسؤول العراقي أن "السد يعمل الآن بسعته التخزينية البالغة 1.9 مليار متر مكعب، فيما تُرسل الكميات الواردة منه إلى سد الطبقة الذي بدوره يدفع جميع الكميات إلى العراق، وسد تشرين لا يواجه أي خطر، والسدود السورية في أمان تام بفضل التنسيق المستمر مع الكوادر الفنية السورية".وبشأن الاتفاقيات المائية، شدد خالد شمال على استمرار العمل بالبروتوكول الموقع منذ سنوات السبعينيات بين العراق وسوريا والخاص بتقسيم مياه نهر الفرات الواردة من تركيا.وبحسب هذا البروتوكول، فإن العراق يحصل على 58% من الحصة الإجمالية لنهر الفرات، فيما تحصل سوريا على 42%.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار