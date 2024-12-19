https://sarabic.ae/20241219/قوات-حكومة-دمشق-الجديدة-تدخل-الحدود-الإدارية-لمحافظة-الرقة--1095988860.html
قوات حكومة دمشق الجديدة تدخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة
قوات حكومة دمشق الجديدة تدخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة
سبوتنيك عربي
سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة السورية المؤقتة، على 14 قرية وبلدة في محافظة الرقة السورية بعد انسحاب قوات سورية الديمقراطية (قسد) منها، مساء... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T19:21+0000
2024-12-19T19:21+0000
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وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن قوات مايسمى "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة السورية الجديدة، دخلت لأول مرة الحدود الإدارية لمحافظة الرقة من جهة محافظة دير الزور.وتابعت المصادر أن "إدارة العمليات العسكرية سيطرت على بلدة معدان وقرى المغلة الكبرى والصغرى وبلدة زور شمر وغانم العلي وعلى أكثر من 10 قرى أخرى، بينهم قرى تتبع لبلدة السبخة الواقعة جميعها جنوب وجنوب شرق محافظة الرقة، شرقي البلاد".وأوضحت المصادر بأنه من خلال هذا التقدم الجديد تكون قوات حكومة دمشق الجديدة، دخلت لأول مرة قرى وبلدات تتبع لمحافظة الرقة شرقي البلاد، خصوصاً المناطق الواقعة جنوبي نهر الفرات والتي سيطرت عليها قوات "قسد" بعد انسحاب الجيش السوري منها قبل رحيل حكومة الأسد، بأيام عدة.وكانت اشتباكات مسلحة قد وقعت، فجر اليوم الخميس، بين قوات عشائرية محلية من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر في بلدة معدان جنوب شرقي الرقة، انتهت اليوم بانسحاب الطرفين ودخول قوات "إدارة العمليات العسكرية" إليها.بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سورياالسوريون يتظاهرون في دمشق للمطالبة بـ"دولة ديمقراطية مدنية"
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
قوات حكومة دمشق الجديدة تدخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة
حصري
سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة السورية المؤقتة، على 14 قرية وبلدة في محافظة الرقة السورية بعد انسحاب قوات سورية الديمقراطية (قسد) منها، مساء اليوم الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك
" في سوريا، أن قوات مايسمى "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للحكومة السورية الجديدة، دخلت لأول مرة الحدود الإدارية لمحافظة الرقة من جهة محافظة دير الزور.
وتابعت المصادر أن "إدارة العمليات العسكرية سيطرت على بلدة معدان وقرى المغلة الكبرى والصغرى وبلدة زور شمر وغانم العلي وعلى أكثر من 10 قرى أخرى، بينهم قرى تتبع لبلدة السبخة الواقعة جميعها جنوب وجنوب شرق محافظة الرقة، شرقي البلاد".
وأوضحت المصادر بأنه من خلال هذا التقدم الجديد تكون قوات حكومة دمشق الجديدة، دخلت لأول مرة قرى وبلدات تتبع لمحافظة الرقة شرقي البلاد، خصوصاً المناطق الواقعة جنوبي نهر الفرات والتي سيطرت عليها قوات "قسد" بعد انسحاب الجيش السوري منها قبل رحيل حكومة الأسد، بأيام عدة.
وكانت اشتباكات مسلحة قد وقعت، فجر اليوم الخميس، بين قوات عشائرية محلية من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر في بلدة معدان جنوب شرقي الرقة، انتهت اليوم بانسحاب الطرفين ودخول قوات "إدارة العمليات العسكرية" إليها.