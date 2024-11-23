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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك
الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T15:53+0000
2024-11-23T15:53+0000
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وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي". وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20241122/العراق-تهديدات-إسرائيلية-واضحة-وإجراءات-حكومية-لتجنب-التصعيد-1095099468.html
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

15:53 GMT 23.11.2024
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي".

وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء إلى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة".

وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
العراق: تهديدات إسرائيلية واضحة وإجراءات حكومية لتجنب التصعيد
أمس, 15:14 GMT
وبين أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".
وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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