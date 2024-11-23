https://sarabic.ae/20241123/الأمن-العراقي-يعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لاستهداف-شخصيات-أمنية-ومواقع-حكومية-في-كركوك-1095116609.html
الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك
الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T15:53+0000
2024-11-23T15:53+0000
2024-11-23T15:53+0000
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وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي". وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20241122/العراق-تهديدات-إسرائيلية-واضحة-وإجراءات-حكومية-لتجنب-التصعيد-1095099468.html
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العراق, العالم العربي
الأمن العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان، إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً إلى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى آزاد شاخي".
وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء إلى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة".
وبين أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".
وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".