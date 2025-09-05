عربي
الدفاع العراقية: وادي حوران على الحدود السعودية آمن وخال من الإرهاب
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع العراقية استقرار الأوضاع الأمنية في وادي حوران في محافظة الأنبار، على الحدود مع السعودية، وخلوه من الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الخميس، عن مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن "وادي حوران يتمتع بالاستقرار والأمان".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الجيش العراقي يعلن نتائج التحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة
18 يوليو, 17:41 GMT
وأشار الخفاجي إلى أن "القوات الأمنية تمسك بخطوط الصد التي أُنشئت في المنطقة لمنع أي محاولة تسلل إرهابية".
وأوضح أن "مساحة وادي حوران تصل إلى 370 كيلومترا ويمتد من شمال الثرثار باتجاه الحدود العراقية السعودية"، مشيرا إلى أن "الجيش العراقي أنشأ خطوط صد تُعرف بخطوط سد حوران وهي تعد خطوطا منيعة تتولى مسؤوليتها الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار".
ولفت القائد العسكري العراقي أن "هذه الخطوط تؤدي دورا أساسيا في منع أي محاولة تسلل أو توغل إرهابي باتجاه المدن"، منوها إلى أن "الوضع في وادي حوران مستقر وآمن تماما ولا وجود للعصابات الإرهابية فيه".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة في مجال القدرات العسكرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه وسع استخدامات الطائرات المسيرة التي أصبحت من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.
ولفت الخفاجي، في بيان له الاثنين الماضي، إلى أن العراق يمتلك حاليا عددا من الطائرات المتطورة القادرة على تنفيذ مهام المراقبة بدقة عالية، مع خطط مستقبلية لاستخدام أنواع أخرى أكثر تطورا لمقاومة التشويش والتعامل مع بيئة الحرب الإلكترونية.
وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع تتعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق في إطار التدريب المشترك والتمارين التعبوية، حيث شاركت القوات العراقية خلال السنوات الماضية في تدريبات متقدمة مع قوات خاصة وأجهزة مكافحة الإرهاب وقوات جوية من دول صديقة.
وأكد أن الوزارة أصدرت الاستراتيجية العسكرية الخاصة بالجيش العراقي، والتي تستند إلى تطوير العقيدة القتالية، وتحديث التسليح، وتعزيز التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع التحديات الأمنية.
