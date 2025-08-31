https://sarabic.ae/20250831/وزارة-الدفاع-العراقية-تنفي-اختطاف-ضابط-في-الجيش-العراقي-1104330104.html
وزارة الدفاع العراقية تنفي اختطاف ضابط في الجيش العراقي
نفت وزارة الدفاع العراقية، ما تردد عن اختطاف ضابط في الجيش بمحافظة ذي قار. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
العراق
وأكدت في بيان رسمي لها، أمس السبت، أن "ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عار تماما عن الصحة".وأشارت إلى أن "الجيش العراقي بجميع صنوفه هو حامي الوطن وسوره المنيع، ولن تسمح بتشويه صورته أو استغلالها في أخبار مزيفة تهدف إلى الإثارة وإرباك الرأي العام"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودعت وزارة الدفاع العراقية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، مؤكدة احتفاظها بحقها في مقاضاة أي جهة إعلامية روجت لهذه المزاعم دون تحرٍ أو مصداقية، وذلك وفق الأطر القانونية. وكانت تقارير ذكرت أن ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي، تم اختطافه على يد إحدى العشائر في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، إثر نزاع عنيف اندلع حول ملكية أرض زراعية. وأضافت نقلا عن مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية بأن الاشتباك وقع بين عشيرتين، وأسفر عن إصابة معلم في وزارة التربية بجروح خطيرة، قبل أن يتطور إلى احتجاز أحد أقاربه وهو ضابط رفيع في الجيش.
العراق
الأخبار
