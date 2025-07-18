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الجيش العراقي يعلن نتائج التحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة
الجيش العراقي يعلن نتائج التحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات بشأن استهداف مواقع للقوات المسلحة العراقية بطائرات مسيّرة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T17:41+0000
2025-07-18T17:41+0000
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وأوضح النعمان أن "لجنة تحقيقية عليا تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وضمّت كبار الضباط والمختصين، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منظومات دفاعية في عدة قواعد عسكرية عبر طائرات مسيّرة في توقيتات متزامنة".وكشفت التحقيقات بسحب النعمان أن "الطائرات المستخدمة كانت تحمل رؤوسا حربية بأوزان مختلفة، ومصنعة خارج العراق، كما تم تحديد أماكن انطلاقها بدقة داخل الأراضي العراقية، ورُصدت الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق العمليات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد على أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن وسلامة القوات المسلحة أو مقدرات الدولة، وأن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء العراقي".وختم المتحدث باسم الجيس العراقي، صباح النعمان، تصريحاته بالتأكيد أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخاً للسيادة الوطنية، ولن يُسمح لأي طرف، داخلي أو خارجي، بتهديد أمن العراق واستقراره".وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمر بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".في المقابل، أدانت الرئاسة العراقية، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، مؤكدة أن "تكرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد".وأعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان العراق (APIKUR)، تعليق الإنتاج النفطي بشكل مؤقت، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية يومي 15 و16 يوليو/ تموز الجاري. وأكدت الجمعية، عبر بيان على منصة "إكس"، أن "الهجمات شكلت تهديدا مباشرا لحياة العاملين، وألحقت أضرارا بالمرافق الحقلية، مما دفع معظم الشركات الأعضاء، حتى غير المتضررة منها، إلى وقف الإنتاج لحين تقييم الأضرار".
https://sarabic.ae/20250718/العراق-يطلق-عملية-أمنية-لإحباط-هجمات-محتملة-على-منشآت-حيوية-1102805499.html
https://sarabic.ae/20250717/الخارجية-الأمريكية-تدين-هجمات-المسيرات-على-حقول-النفط-في-إقليم-كردستان-العراق-1102744357.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش العراقي يعلن نتائج التحقيق في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية باستخدام طائرات مسيرة

17:41 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Khalid Mohammedالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الجيش العراقي
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات بشأن استهداف مواقع للقوات المسلحة العراقية بطائرات مسيّرة انتحارية، مؤكداً التوصل إلى نتائج "مهمة وحاسمة".
وأوضح النعمان أن "لجنة تحقيقية عليا تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وضمّت كبار الضباط والمختصين، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منظومات دفاعية في عدة قواعد عسكرية عبر طائرات مسيّرة في توقيتات متزامنة".
وكشفت التحقيقات بسحب النعمان أن "الطائرات المستخدمة كانت تحمل رؤوسا حربية بأوزان مختلفة، ومصنعة خارج العراق، كما تم تحديد أماكن انطلاقها بدقة داخل الأراضي العراقية، ورُصدت الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتنسيق العمليات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار النعمان إلى أن "تحليل منظومات التحكم والاتصال مكّن الفرق الاستخبارية من جمع بيانات دقيقة دعمت نتائج التحقيق"، مضيفا أن "جميع الطائرات كانت من النوع نفسه، مما يؤكد أن الجهة المنفذة واحدة".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن وسلامة القوات المسلحة أو مقدرات الدولة، وأن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء العراقي".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
العراق يطلق عملية أمنية لإحباط هجمات محتملة على منشآت حيوية
16:39 GMT
وختم المتحدث باسم الجيس العراقي، صباح النعمان، تصريحاته بالتأكيد أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخاً للسيادة الوطنية، ولن يُسمح لأي طرف، داخلي أو خارجي، بتهديد أمن العراق واستقراره".
وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمر بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة "لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الخارجية الأمريكية تدين هجمات المسيرات على حقول النفط في إقليم كردستان العراق
أمس, 02:36 GMT
في المقابل، أدانت الرئاسة العراقية، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، مؤكدة أن "تكرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد".
وأعلنت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان العراق (APIKUR)، تعليق الإنتاج النفطي بشكل مؤقت، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية يومي 15 و16 يوليو/ تموز الجاري. وأكدت الجمعية، عبر بيان على منصة "إكس"، أن "الهجمات شكلت تهديدا مباشرا لحياة العاملين، وألحقت أضرارا بالمرافق الحقلية، مما دفع معظم الشركات الأعضاء، حتى غير المتضررة منها، إلى وقف الإنتاج لحين تقييم الأضرار".
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