https://sarabic.ae/20250718/العراق-يطلق-عملية-أمنية-لإحباط-هجمات-محتملة-على-منشآت-حيوية-1102805499.html
العراق يطلق عملية أمنية لإحباط هجمات محتملة على منشآت حيوية
العراق يطلق عملية أمنية لإحباط هجمات محتملة على منشآت حيوية
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية أمنية واسعة في صحراء الحضر غرب نينوى وصلاح الدين، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T16:39+0000
2025-07-18T16:39+0000
2025-07-18T16:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/14/1013481444_0:0:5456:3069_1920x0_80_0_0_794295942e9bc850f826edb8b5e80071.jpg
وأوضحت القيادة في بيان، أن العملية تهدف إلى تفتيش مناطق واسعة تشمل مخازن وأودية وكهوف، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تهديدات تستهدف القطعات الأمنية والمنشآت الحيوية في البلاد.وأكد البيان أن الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية ومحاولات استهداف قواعد ومعسكرات تمثل اعتداءً خطيرًا يهدد أمن العراق واستقراره ويقوّض جهود الإعمار والتنمية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشددت القيادة على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد أو يتعاون مع المخططين لتلك الاعتداءات، وستقوم بتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح أمس الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
https://sarabic.ae/20250714/العراق-يعلن-تعرض-حقل-خورملة-النفطي-في-أربيل-إلى-استهداف-بطائرتين-مسيرتين-1102688620.html
https://sarabic.ae/20250717/مسيرات-مفخخة-تشعل-حرب-الطاقة-شمالي-العراق-وتعطل-الإنتاج-النفطي-1102753003.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/14/1013481444_0:0:4556:3416_1920x0_80_0_0_d5e563f1824d8f7038849c70593511cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق يطلق عملية أمنية لإحباط هجمات محتملة على منشآت حيوية
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية أمنية واسعة في صحراء الحضر غرب نينوى وصلاح الدين، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وبمشاركة قيادات ميدانية من الحشد الشعبي وقيادات العمليات في المناطق المعنية.
وأوضحت القيادة في بيان، أن العملية تهدف إلى تفتيش مناطق واسعة تشمل مخازن وأودية وكهوف، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تهديدات تستهدف القطعات الأمنية والمنشآت الحيوية في البلاد.
وأكد البيان أن الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية ومحاولات استهداف قواعد ومعسكرات تمثل اعتداءً خطيرًا يهدد أمن العراق واستقراره ويقوّض جهود الإعمار والتنمية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وشددت القيادة على أن الأجهزة الأمنية ستلاحق كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد أو يتعاون مع المخططين لتلك الاعتداءات، وستقوم بتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح أمس الخميس، مقتل عشرات الأشخاص
في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".
وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام
على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.
وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".