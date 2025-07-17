https://sarabic.ae/20250717/50-قتيلا-في-حريق-مركز-تجاري-بمدينة-الكوت-شرقي-العراق---1102747266.html
50 قتيلا في حريق مركز تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق.. فيديو
50 قتيلا في حريق مركز تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز". وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".من جانبه، أفاد مصدر أمني فجر اليوم، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار العراق اليوم
50 قتيلا في حريق مركز تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق.. فيديو
06:00 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 17.07.2025)
أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط شرقي العراق، صباح اليوم الخميس، مقتل عشرات الأشخاص في حريق مجمع تجاري في مدينة الكوت التابعة للمحافظة.
وقال محافظ الواسط محمد المياحي، في بيان: "أهالي وأبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم"، وفق ما أفادت به "شفق نيوز".
وفي بيان منفصل، أعلن المياحي الحداد 3 أيام
على أرواح ضحايا فاجعة الحريق في الكوت.
وخاطب المياحي ذوي الضحايا، قائلا: "إننا لن نتهاون مع من كانوا سببا مباشرا أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات"، مضيفا: "سنعلن للرأي العام، خلال 48 ساعة، نتائج التحقيق الأولية".
وأردف: "أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".
من جانبه، أفاد مصدر أمني فجر اليوم، بمصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية
لحريق كبير اندلع داخل مجمع تجاري في مدينة الكوت بمحافظة واسط.