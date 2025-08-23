https://sarabic.ae/20250823/السفارة-الأمريكية-في-العراق-تحذر-من-تصاعد-خطر-تنظيمي-داعش-والقاعدة-1104065329.html

السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

حذرت السفارة الأمريكية في العراق من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي...

وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة. وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، والتي تعد أحد أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد. وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، أمس الجمعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء الخميس الماضي.وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة". وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد. وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.

