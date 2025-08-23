السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/السفارة-الأمريكية-في-العراق-تحذر-من-تصاعد-خطر-تنظيمي-داعش-والقاعدة-1104065329.html
السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"
السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"
سبوتنيك عربي
حذرت السفارة الأمريكية في العراق من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T15:01+0000
2025-08-23T15:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/13/1044531322_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7956f6e1e1402b90270fb2a5e538dfcf.jpg
وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة. وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، والتي تعد أحد أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد. وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، أمس الجمعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء الخميس الماضي.وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة". وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل. وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد. وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.
https://sarabic.ae/20250822/تعليقا-على-أحداث-السليمانية-الرئاسة-العراقية-تدعو-لضبط-النفس--1104041972.html
https://sarabic.ae/20250819/مخيم-الهول-قنبلة-داعش-النائمة-على-حدود-العراق--1103912846.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/13/1044531322_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8c25ba2299ec21d31903740989a45a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق

السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

15:01 GMT 23.08.2025
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
تابعنا عبر
حذرت السفارة الأمريكية في العراق من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي في المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.

وأشادت الولايات المتحدة بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تواصل الضغط لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا والصومال، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من عمليات "داعش".

وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة.
تعليقا على أحداث السليمانية.. الرئاسة العراقية تدعو لضبط النفس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
تعليقا على أحداث السليمانية... الرئاسة العراقية تدعو لضبط النفس
أمس, 15:36 GMT
وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، والتي تعد أحد أكبر القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد.
وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، أمس الجمعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء الخميس الماضي.
وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة".
وأوضحت الشبكة أن "القاعدة لم تشهد من قبل إخلاء لأفراد عسكريين، وإنما كان الأمر في المرات السابقة يقتصر على نقل بعض المعدات منها فقط".
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول... قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
19 أغسطس, 12:00 GMT
وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.
يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.
ومنذ احتلال العراق عام 2003، تستخدم القوات الأمريكية قاعدة "عين الأسد" الواقعة غرب الأنبار، كأحد قواعدها الاستراتيجية داخل البلاد.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.
