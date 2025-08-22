https://sarabic.ae/20250822/تعليقا-على-أحداث-السليمانية-الرئاسة-العراقية-تدعو-لضبط-النفس--1104041972.html
تعليقا على أحداث السليمانية... الرئاسة العراقية تدعو لضبط النفس
تعليقا على أحداث السليمانية... الرئاسة العراقية تدعو لضبط النفس
علقت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الجمعة، على الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية، فجر اليوم، مشددة على ضرورة "ضبط النفس والركون إلى الإجراءات القانونية
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن بيان الرئاسة: "تابعت رئاسة الجمهورية بقلق الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة السليمانية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية في المدينة وإصابة آخرين".وتابع: "تتقدم رئاسة الجمهورية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وحمى الله السليمانية وأهلها وكل العراقيين من كل سوء ومكروه".
علقت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الجمعة، على الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية، فجر اليوم، مشددة على ضرورة "ضبط النفس والركون إلى الإجراءات القانونية والقضائية".
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن بيان الرئاسة: "تابعت رئاسة الجمهورية بقلق الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة السليمانية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية في المدينة وإصابة آخرين".
وأضاف البيان: "نؤكد على ضرورة ضبط النفس والركون إلى الإجراءات القانونية والقضائية وفقا للدستور وبعيدا عن العنف، وبما يرسخ مبادئ العدالة ويحفظ أمن المواطنين واستقرارهم".
وتابع: "تتقدم رئاسة الجمهورية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وحمى الله السليمانية وأهلها وكل العراقيين من كل سوء ومكروه".
بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في محافظة السليمانية، معربة عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات.
ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، والامتناع عن القيام بأية أعمال قد تعرض حياة المدنيين للخطر
، واحترام حقوق الإنسان، وضمان إجراءات قضائية نزيهة وعادلة ومتوافقة مع أحكام الدستور".
بالتوازي، أكدت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن "بعثة الولايات المتحدة في العراق تتابع الوضع في السليمانية عن كثب"، معربة عن رفضها لـ"أي أعمال عنف تهدد السلامة العامة والاستقرار
، كما تحث جميع الأطراف التحلي بضبط النفس".
وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة أمس الخميس/ الجمعة، اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" الكردي لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض على شيخ جنكي.
وصباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمقتل ثلاثة أشخاص وُإصابة عشرة آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة.
وانتهت الأحداث باعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهما مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.
يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب
. وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.