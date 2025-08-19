مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق

عربي
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف "الناتو" - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/مخيم-الهول-قنبلة-داعش-النائمة-على-حدود-العراق--1103912846.html
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
سبوتنيك عربي
على أطراف الصحراء القاسية شمال شرقي سوريا قرب الحدود العراقية، يقبع مخيم الهول الذي يوصف بأنه أخطر مخيم في العالم وأكثره غموضا. خلف أسواره المتهالكة تختبئ قصص... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T12:00+0000
2025-08-19T12:06+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
مخيم الهول
تنظيم داعش الإرهابي
مسلحين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911487_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_b7ceb40f2b247d1bc790d0f938d1c0fa.jpg
المخيم الذي تحول إلى ما يشبه "برميل بارود"، يقف اليوم عند مفترق طرق، إما أن يُفكك ويُغلق بجهد دولي مشترك، أو يظل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتعيد شبح الفوضى إلى العراق والمنطقة."مخيم الهول" قنبلة موقوتةيحذر المحلل السياسي العراقي، حيدر عرب، في حديث لـ "سبوتنيك"، من خطورة استمرار بقاء مخيم الهول، معتبرا أنه "يضم آلاف المطلوبين لعراق ودول أخرى، إضافة إلى تنوع كبير في الجنسيات ما يجعله تهديدا أمنيا إقليميا ودوليا".ويقول عرب: "على المجتمع الدولي العمل على إعادة كل الجنسيات إلى بلدانها الأصلية، وعدم ترك العراق وحيدا في مواجهة هذا الملف المعقد"، مؤكدا أن "وجود أعداد كبيرة من العراقيين داخل المخيم يتطلب من الحكومة العراقية وضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي بما يضمن إذابة الفكر المتطرف ومنع عودته".ويشير إلى أن "ترك المخيم على حاله سيحوله إلى خزان للتطرف يهدد المنطقة برمتها"، داعيا إلى "تقسيم المخيم أو تفكيكه تدريجيا عبر إعادة جزء من سكانه إلى دولهم الأصلية، ونقل آخرين إلى بلدان أوروبية وآسيوية، مع بقاء مسؤولية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة والمجتمع الدولي".ويشدد عرب، على أن "أي إهمال لهذا الملف سيجعل من مخيم الهول قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، لاسيما مع التغيرات الأمنية والسياسية الجارية في سوريا".وقبل أيام قليلة، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، أن العراق نجح في إعادة أكثر من 17 ألف شخص من مخيم الهول السوري، بينهم ما يزيد عن 11 ألفا خضعوا لبرامج تأهيل، فيما يجري العمل على استكمال عودة نحو 6600 آخرين رغم تحديات التمويل وتوقف بعض الأنشطة عقب تعليق الدعم الأمريكي. "مخيم الهول" يضم أخطر المقاتلينفي المقابل، يقول الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد فخري: "ملف مخيم الهول في سوريا ما يزال منذ عهد النظام السابق قضية عالقة لم تتم معالجتها لا عراقيا ولا سوريا، ما جعله يتحول إلى ما يشبه قنبلة موقوتة تحتضن الأجنحة الأكثر تشددا في الجماعات المسلحة".ووفقا لفخري، فإن "أي انفلات أمني أو اختراق للحدود قد يتيح المجال لإطلاق هؤلاء المسلحين باتجاه العراق بشكل متعمد، ما قد يؤدي إلى إشعال فتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي"، مبينا أن "التعامل مع هذا الملف يتطلب جهدا دوليا مشتركا وتعاونا واسعا، لأن تداعياته لا تقتصر على سوريا وحدها، بل تهدد الأمن القومي العراقي والمنطقة بأكملها".مخيم الهول يهدد الأمن القومي العراقيإلى ذلك، يؤكد الباحث السياسي العراقي مصعب البياتي، أن "غياب السيطرة الكاملة على المخيم من قبل الجهات المسؤولة يجعله أشبه بـ”قنبلة سياسية وأمنية” قد تنفجر في أي لحظة".ويتابع البياتي: "الحل يكمن في إعادة العائلات الأجنبية إلى دولها الأصلية وإفراغ المخيم بشكل كامل"، لافتا إلى أن "استمرار بقائه بهذا الشكل ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاستقرار".ويدعو البياتي، الحكومة العراقية إلى "إرسال وفود رسمية إلى دمشق لفتح حوار مباشر بشأن مستقبل المخيم، والحصول على ضمانات حقيقية تؤدي إلى إغلاقه نهائياً ومنع تأثيره على الداخل العراقي".ووفقاً لمراقبين عراقيين، فإن هذه الخطوة تواجه اعتراضات محلية متكررة، خصوصا من أسر ضحايا تنظيم "داعش" في نينوى، التي تعبر عن مخاوفها من اندماج تلك العائلات مجددا داخل مجتمعاتها.
العراق
مخيم الهول
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911487_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_54a1764e0074b08bbdbaee2bfb972460.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار سوريا اليوم, مخيم الهول, تنظيم داعش الإرهابي, مسلحين, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار سوريا اليوم, مخيم الهول, تنظيم داعش الإرهابي, مسلحين, تقارير سبوتنيك, حصري

مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق

12:00 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
على أطراف الصحراء القاسية شمال شرقي سوريا قرب الحدود العراقية، يقبع مخيم الهول الذي يوصف بأنه أخطر مخيم في العالم وأكثره غموضا. خلف أسواره المتهالكة تختبئ قصص آلاف العائلات المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، ومقاتلين في الصفوف الأولى للتنظيم، لا يزالون يشكلون تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.
المخيم الذي تحول إلى ما يشبه "برميل بارود"، يقف اليوم عند مفترق طرق، إما أن يُفكك ويُغلق بجهد دولي مشترك، أو يظل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتعيد شبح الفوضى إلى العراق والمنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الجمعة الماضي، أن العراق أعاد 80% من رعاياه المقيمين في مخيمي الهول والروج في سوريا، أي أكثر من 25 ألف شخص، بزيادة سنوية بلغت 165%.

"مخيم الهول" قنبلة موقوتة

يحذر المحلل السياسي العراقي، حيدر عرب، في حديث لـ "سبوتنيك"، من خطورة استمرار بقاء مخيم الهول، معتبرا أنه "يضم آلاف المطلوبين لعراق ودول أخرى، إضافة إلى تنوع كبير في الجنسيات ما يجعله تهديدا أمنيا إقليميا ودوليا".
ويقول عرب: "على المجتمع الدولي العمل على إعادة كل الجنسيات إلى بلدانها الأصلية، وعدم ترك العراق وحيدا في مواجهة هذا الملف المعقد"، مؤكدا أن "وجود أعداد كبيرة من العراقيين داخل المخيم يتطلب من الحكومة العراقية وضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي بما يضمن إذابة الفكر المتطرف ومنع عودته".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويشير إلى أن "ترك المخيم على حاله سيحوله إلى خزان للتطرف يهدد المنطقة برمتها"، داعيا إلى "تقسيم المخيم أو تفكيكه تدريجيا عبر إعادة جزء من سكانه إلى دولهم الأصلية، ونقل آخرين إلى بلدان أوروبية وآسيوية، مع بقاء مسؤولية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويشدد عرب، على أن "أي إهمال لهذا الملف سيجعل من مخيم الهول قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، لاسيما مع التغيرات الأمنية والسياسية الجارية في سوريا".
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، أن العراق نجح في إعادة أكثر من 17 ألف شخص من مخيم الهول السوري، بينهم ما يزيد عن 11 ألفا خضعوا لبرامج تأهيل، فيما يجري العمل على استكمال عودة نحو 6600 آخرين رغم تحديات التمويل وتوقف بعض الأنشطة عقب تعليق الدعم الأمريكي.
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
"مخيم الهول" يضم أخطر المقاتلين
في المقابل، يقول الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد فخري: "ملف مخيم الهول في سوريا ما يزال منذ عهد النظام السابق قضية عالقة لم تتم معالجتها لا عراقيا ولا سوريا، ما جعله يتحول إلى ما يشبه قنبلة موقوتة تحتضن الأجنحة الأكثر تشددا في الجماعات المسلحة".
ويوضح فخري، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "المخيم يضم آلاف المقاتلين من الصفوف الأولى للتنظيمات المتطرفة، ومع تصاعد التوترات والأحداث الأخيرة في سوريا، يبقى خطر هؤلاء المقاتلين قائما، ليس فقط داخل الأراضي السورية، بل بشكل أكبر على العراق".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ووفقا لفخري، فإن "أي انفلات أمني أو اختراق للحدود قد يتيح المجال لإطلاق هؤلاء المسلحين باتجاه العراق بشكل متعمد، ما قد يؤدي إلى إشعال فتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي"، مبينا أن "التعامل مع هذا الملف يتطلب جهدا دوليا مشتركا وتعاونا واسعا، لأن تداعياته لا تقتصر على سوريا وحدها، بل تهدد الأمن القومي العراقي والمنطقة بأكملها".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL

مخيم الهول يهدد الأمن القومي العراقي

إلى ذلك، يؤكد الباحث السياسي العراقي مصعب البياتي، أن "غياب السيطرة الكاملة على المخيم من قبل الجهات المسؤولة يجعله أشبه بـ”قنبلة سياسية وأمنية” قد تنفجر في أي لحظة".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يقول البياتي: "المخيم لا يمثل تهديدا محليا فحسب، بل يشكل خطرا مباشرا على الأمن الإقليمي والأمن القومي العراقي، خاصة مع قربه من الحدود السورية – العراقية، ما قد يعيد العراق إلى مشهد عام 2014 حين تمدد تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويتابع البياتي: "الحل يكمن في إعادة العائلات الأجنبية إلى دولها الأصلية وإفراغ المخيم بشكل كامل"، لافتا إلى أن "استمرار بقائه بهذا الشكل ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاستقرار".
ويدعو البياتي، الحكومة العراقية إلى "إرسال وفود رسمية إلى دمشق لفتح حوار مباشر بشأن مستقبل المخيم، والحصول على ضمانات حقيقية تؤدي إلى إغلاقه نهائياً ومنع تأثيره على الداخل العراقي".
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ومنذ عام 2021 شرعت الحكومة العراقية، بالتنسيق مع منظمات دولية، بتنفيذ خطة لإعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى البلاد، حيث يستقبل العائدون في مخيم الجدعة لإخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي.
ووفقاً لمراقبين عراقيين، فإن هذه الخطوة تواجه اعتراضات محلية متكررة، خصوصا من أسر ضحايا تنظيم "داعش" في نينوى، التي تعبر عن مخاوفها من اندماج تلك العائلات مجددا داخل مجتمعاتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала