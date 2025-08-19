مخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
12:00 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
على أطراف الصحراء القاسية شمال شرقي سوريا قرب الحدود العراقية، يقبع مخيم الهول الذي يوصف بأنه أخطر مخيم في العالم وأكثره غموضا. خلف أسواره المتهالكة تختبئ قصص آلاف العائلات المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، ومقاتلين في الصفوف الأولى للتنظيم، لا يزالون يشكلون تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.
المخيم الذي تحول إلى ما يشبه "برميل بارود"، يقف اليوم عند مفترق طرق، إما أن يُفكك ويُغلق بجهد دولي مشترك، أو يظل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة لتعيد شبح الفوضى إلى العراق والمنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، يوم الجمعة الماضي، أن العراق أعاد 80% من رعاياه المقيمين في مخيمي الهول والروج في سوريا، أي أكثر من 25 ألف شخص، بزيادة سنوية بلغت 165%.
"مخيم الهول" قنبلة موقوتة
يحذر المحلل السياسي العراقي، حيدر عرب، في حديث لـ "سبوتنيك"، من خطورة استمرار بقاء مخيم الهول، معتبرا أنه "يضم آلاف المطلوبين لعراق ودول أخرى، إضافة إلى تنوع كبير في الجنسيات ما يجعله تهديدا أمنيا إقليميا ودوليا".
ويقول عرب: "على المجتمع الدولي العمل على إعادة كل الجنسيات إلى بلدانها الأصلية، وعدم ترك العراق وحيدا في مواجهة هذا الملف المعقد"، مؤكدا أن "وجود أعداد كبيرة من العراقيين داخل المخيم يتطلب من الحكومة العراقية وضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي بما يضمن إذابة الفكر المتطرف ومنع عودته".
ويشير إلى أن "ترك المخيم على حاله سيحوله إلى خزان للتطرف يهدد المنطقة برمتها"، داعيا إلى "تقسيم المخيم أو تفكيكه تدريجيا عبر إعادة جزء من سكانه إلى دولهم الأصلية، ونقل آخرين إلى بلدان أوروبية وآسيوية، مع بقاء مسؤولية مشتركة بين العراق والولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
ويشدد عرب، على أن "أي إهمال لهذا الملف سيجعل من مخيم الهول قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، لاسيما مع التغيرات الأمنية والسياسية الجارية في سوريا".
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، أن العراق نجح في إعادة أكثر من 17 ألف شخص من مخيم الهول السوري، بينهم ما يزيد عن 11 ألفا خضعوا لبرامج تأهيل، فيما يجري العمل على استكمال عودة نحو 6600 آخرين رغم تحديات التمويل وتوقف بعض الأنشطة عقب تعليق الدعم الأمريكي.
"مخيم الهول" يضم أخطر المقاتلين
في المقابل، يقول الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد فخري: "ملف مخيم الهول في سوريا ما يزال منذ عهد النظام السابق قضية عالقة لم تتم معالجتها لا عراقيا ولا سوريا، ما جعله يتحول إلى ما يشبه قنبلة موقوتة تحتضن الأجنحة الأكثر تشددا في الجماعات المسلحة".
ويوضح فخري، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "المخيم يضم آلاف المقاتلين من الصفوف الأولى للتنظيمات المتطرفة، ومع تصاعد التوترات والأحداث الأخيرة في سوريا، يبقى خطر هؤلاء المقاتلين قائما، ليس فقط داخل الأراضي السورية، بل بشكل أكبر على العراق".
ووفقا لفخري، فإن "أي انفلات أمني أو اختراق للحدود قد يتيح المجال لإطلاق هؤلاء المسلحين باتجاه العراق بشكل متعمد، ما قد يؤدي إلى إشعال فتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي"، مبينا أن "التعامل مع هذا الملف يتطلب جهدا دوليا مشتركا وتعاونا واسعا، لأن تداعياته لا تقتصر على سوريا وحدها، بل تهدد الأمن القومي العراقي والمنطقة بأكملها".
مخيم الهول يهدد الأمن القومي العراقي
إلى ذلك، يؤكد الباحث السياسي العراقي مصعب البياتي، أن "غياب السيطرة الكاملة على المخيم من قبل الجهات المسؤولة يجعله أشبه بـ”قنبلة سياسية وأمنية” قد تنفجر في أي لحظة".
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يقول البياتي: "المخيم لا يمثل تهديدا محليا فحسب، بل يشكل خطرا مباشرا على الأمن الإقليمي والأمن القومي العراقي، خاصة مع قربه من الحدود السورية – العراقية، ما قد يعيد العراق إلى مشهد عام 2014 حين تمدد تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه".
ويتابع البياتي: "الحل يكمن في إعادة العائلات الأجنبية إلى دولها الأصلية وإفراغ المخيم بشكل كامل"، لافتا إلى أن "استمرار بقائه بهذا الشكل ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاستقرار".
ويدعو البياتي، الحكومة العراقية إلى "إرسال وفود رسمية إلى دمشق لفتح حوار مباشر بشأن مستقبل المخيم، والحصول على ضمانات حقيقية تؤدي إلى إغلاقه نهائياً ومنع تأثيره على الداخل العراقي".
ومنذ عام 2021 شرعت الحكومة العراقية، بالتنسيق مع منظمات دولية، بتنفيذ خطة لإعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى البلاد، حيث يستقبل العائدون في مخيم الجدعة لإخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي.
ووفقاً لمراقبين عراقيين، فإن هذه الخطوة تواجه اعتراضات محلية متكررة، خصوصا من أسر ضحايا تنظيم "داعش" في نينوى، التي تعبر عن مخاوفها من اندماج تلك العائلات مجددا داخل مجتمعاتها.